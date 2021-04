S’il y a une chose que vous pouvez dire en toute confiance sur les téléphones Pixel de Google au cours de leurs cinq ans d’existence, c’est qu’ils font plus avec moins. Alors même que la société ajoutait de nouvelles fonctionnalités à ses mises à niveau d’une année à l’autre, Google évitait assidûment les pièges des spécifications, aboutissant à la gamme de divisions, mais finalement réussie, des Pixel 4a, Pixel 4a 5G et Pixel 5 que nous avons vues en 2020.

Maintenant, les attentes se tournent vers les produits 2021 de la société et la façon dont l’équipe matérielle peut s’appuyer sur le succès objectif de ces téléphones tout en continuant à se différencier de la concurrence afin qu’elle puisse réellement, vous savez, vendre ces fichues choses. Google peut acheter autant d’annonces du Super Bowl qu’il le souhaite, mais il ne vendra pas plus d’appareils tant qu’il ne pourra pas renverser ceux qui sont au sommet, Samsung et Apple, de manière significative (et même dans ce cas, cela peut être trop difficile).

Avec « Whitechapel », le premier SoC de Google pour les appareils grand public qui devrait faire ses débuts dans le Pixel 6 plus tard cette année, la société peut affirmer encore plus de contrôle dans les domaines qui comptent le plus: la caméra et l’expérience logicielle.

Qu’est-ce que «Whitechapel», de toute façon?

Nous avons entendu parler pour la première fois du système sur puce grand public de Google en avril 2020, comme l’a rapporté Axios. Les sources du site ont affirmé qu’il s’agirait d’une puce personnalisée conçue pour les téléphones Pixel, co-développée par Samsung LSI (la même équipe qui produit la ligne Exynos) et fabriquée selon le processus 5 nm de Samsung. À l’époque, son développement en cours comprenait deux cœurs Cortex-A78, deux cœurs Cortex-A76 et quatre cœurs Cortex-A55 avec un GPU ARM Mali prêt à l’emploi.

Ne vous attendez pas à une centrale électrique mais à quelque chose qui puisse faire le travail avec plus de concentration et pour moins d’argent.

Bien sûr, Google ne se contenterait pas de co-développer un SoC avec Samsung pour émuler une puce Exynos; la sauce spéciale se trouve dans les coprocesseurs personnalisés dont Whitechapel se vante, ce qui perfectionnera les prouesses d’apprentissage automatique de la puce ainsi que la sortie de sa caméra.

Il est également important de noter que, si les spécifications de Whitechapel restent fixées à la charge de base ci-dessus, il ne ciblera pas le haut de gamme de l’échelle du processeur, que Google a largement écarté de l’année dernière en mettant une puce de milieu de gamme, le Snapdragon 765 de Qualcomm. , dans son Pixel 5.

Pourquoi le Pixel 6 est la cible de lancement idéale pour Whitechapel

Si le Pixel 6 devait être lancé avec un SoC personnalisé, Google suivrait de très grands pas. Apple a opté pour son propre silicium en 2010 avec l’iPhone 4 et a utilisé son équipe de conception SoC personnalisée pour séparer l’iPhone de la concurrence de manière significative, en particulier en ce qui concerne l’efficacité et les performances du processeur à un seul thread (bien que la série A ait toujours une avance mineure dans l’espace GPU).

Samsung et Huawei ont également utilisé le silicium de leurs propres filiales à divers degrés de succès, avec les anciennes puces Exynos et Snapdragon à double sourcing pour ses appareils Galaxy phares en fonction de la région; et ce dernier marquant une ascension assez formidable avec ses SoC HiSilicon Kirin jusqu’à ce que le développement futur soit mis en péril avec son placement sur la liste des entités.

Comme Apple, Huawei a ordonné à sa filiale HiSicilon de construire des SoC Kirin pour ses téléphones, dans l’intention d’utiliser des coprocesseurs personnalisés pour décharger l’apprentissage automatique et les cycles de réseau neuronal, dans l’espoir de tirer parti des logiciels propriétaires et d’une suite croissante de partenariats pour tirer parti du complexité supplémentaire.

Google essaie de faire la différence entre la mise au point de type Apple et la réduction des coûts de type Samsung.

C’est exactement ce à quoi nous devons nous attendre de Whitechapel, nom de code GS101 selon 9to5Google, lors de ses débuts sur le Pixel 6 cet automne. S’il conserve son architecture actuelle big.LITTLE, ce ne sera certainement pas la puce la plus rapide du marché – probablement plus proche d’un Snapdragon 865 que d’un 888 – mais cela donne à Google la propriété de presque tous les processus qui ne passent pas par le processeur. et GPU.

Le processus pour faire exactement cela – alléger le fardeau des composants de base de Qualcomm – a commencé en 2017 avec le Pixel Visual Core, un coprocesseur qui a fait ses débuts sur la série Pixel 2. Bien qu’il soit resté inactif pendant des mois, il a finalement commencé à être utilisé pour le traitement d’images dans des applications comme Instagram et Snapchat qui manquaient elles-mêmes d’accélération matérielle. Essentiellement, Google a pu identifier les domaines dans lesquels sa propre intervention pouvait faire une différence dans l’expérience d’un utilisateur et les cibler spécifiquement.

C’est ainsi que nous devrions penser à Google Silicon, si l’on en vient à l’appeler ainsi: une version plus robuste de ce Pixel Visual Core initial, où tout, de l’imagerie à la sécurité en passant par l’apprentissage automatique en passant par les mises à jour Android, peut être personnalisé et optimisé pour l’utilisateur de Pixel, pas seulement Android en général.

Enfin, une vraie caméra Google

Google sait d’où vient la renommée du Pixel, et ce n’est pas grâce aux conceptions innovantes des téléphones. Le Pixel s’est bâti la réputation de prendre les meilleures photos dans pratiquement toutes les conditions, même avec du matériel de caméra de plus en plus considéré comme obsolète. Chaque génération de Pixel a utilisé une variante du même capteur de caméra principal, car Google a pu en tirer autant de performances que physiquement possible.

Google Silicon ne se traduira pas automatiquement par un meilleur appareil photo, mais il place le prochain Pixel dans une bien meilleure position pour reprendre son avance.

Mais il est clair, en particulier au cours des derniers mois, que le rôle principal de la caméra du Pixel est terminé et que la société a besoin d’un changement de stratégie. Bien qu’un capteur plus grand soit un bon début, le silicium de Google lui permet de concevoir un FAI, ou processeur de signal d’image, pour un capteur de caméra spécifique. C’est ainsi qu’Apple a apporté des améliorations drastiques d’année en année à la qualité photo et vidéo de ses iPhones au fil des ans.

Bien que Google effectue déjà un tas de post-traitement dans le cloud, être en mesure d’exécuter la photo initialement à travers un cycle spécialement conçu pour le matériel de l’appareil photo lui-même donnera de meilleurs résultats à chaque fois et donnera à l’entreprise beaucoup plus de flexibilité dans la façon dont il résout les problèmes spécifiques aux applications. Actuellement, sur le matériel Pixel, Google exécute ses photos via le processeur de signal d’image de Qualcomm, conçu pour s’intégrer dans des dizaines de fournisseurs de matériel. Supprimer Qualcomm de l’équation signifie prendre possession de l’ensemble de la pile de traitement, ce qui pourrait permettre des améliorations spectaculaires des photos dans le processus.

Une mise à jour des mises à jour Android

L’année dernière, lorsque Samsung a commencé à s’engager pour trois ans de mises à jour de la plate-forme pour bon nombre de ses appareils, nous avons écrit qu’il était temps pour Google de s’engager à cinq. Peu de temps après, Google a déclaré qu’il commencerait à prendre en charge les appareils Pixel pendant quatre ans, ajoutant 12 mois supplémentaires de correctifs de sécurité à ses trois années de bosses de plate-forme existantes, mais ce n’est probablement pas ce que la société espère réellement offrir à ses clients. .

Avec la gamme Pixel, Google est un client de Qualcomm et doit respecter ses accords de support pour les pilotes et autres composants de base sur lesquels le géant de la recherche n’a aucun contrôle. Même si Google devra peut-être encore travailler avec Qualcomm de plusieurs manières, en particulier autour des composants cellulaires du Pixel, il sera libre de mettre à jour ses téléphones aussi longtemps qu’il sera financièrement viable, mieux en concurrence avec les iPhones qui les vendent plus rapidement que les commandes. de grandeur. Samsung s’engageant fondamentalement dans le même régime de mise à jour que Google lui-même, le Pixel a été dépouillé de son autre avantage principal et il doit absolument le récupérer.

Cela signifie-t-il que nous atteindrons cette fenêtre de mise à jour convoitée de cinq ans avec les téléphones Pixel sous la tutelle matérielle de Google? Pour le moment, ce n’est pas clair, mais il y a de meilleures chances que sous le régime actuel, et c’est un net positif pour tous les propriétaires de Pixel.

Plus d’unification entre Android et Chrome OS

En grande partie passé sous silence depuis le rapport initial il y a un an, Google pourrait également apporter son silicium aux prochains Chromebooks. Considérez cela moins comme une unification de type Apple M1, puisque Google ne fabrique qu’un seul modèle de Chromebook qui se vend en relativement petit nombre, et plus comme un moyen pour Google de simplifier le développement des deux plates-formes et, en fin de compte, de réduire les coûts.

Google Silicon dans le prochain Pixelbook ne changera pas l’industrie, mais cela pourrait forcer la concurrence à améliorer son jeu.

Il s’agit également de créer un ordinateur portable qui fonctionne aussi silencieusement et efficacement que possible; les seuls Chromebooks avec une grande autonomie sont ceux avec une puissance minimale. Si Google peut construire une puce relativement puissante spécialement conçue pour Chrome OS, il peut commercialiser son prochain Pixelbook comme un ordinateur portable qui dure toute la journée sans sacrifier les spécifications et les fonctionnalités.

Ce que Google Silicon ne fera probablement pas

Si vous espérez que Google publiera sa propre puce pour affronter Qualcomm, Samsung et Apple au haut de gamme, vous devez recalibrer vos attentes.

Les objectifs à long terme de Google avec son silicium s’aligneront probablement sur ses ambitions matérielles en général: un écosystème de produits faiblement connecté soutenu par Google Assistant et la poussée de l’entreprise vers l’informatique ambiante basée sur l’IA. En prenant les rênes de son avenir en silicium, il place la responsabilité de ses succès – et de ses échecs – carrément entre ses propres mains.