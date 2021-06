Avec son réseau électrique au bord de l’échec, la Californie supplie les résidents de modifier leurs routines de recharge de véhicules électriques ⋆ 10z viral

de ZeroHedge :

Il semble que les plans de la Californie pour devenir une utopie environnementale et socialiste se concrétisent la première fois.

La dernière dose de réalité est arrivée cette semaine lorsque l’État, confronté à des températures à trois chiffres, a commencé à «s’inquiéter» de la pression sur le réseau électrique de l’État du fait que tout le monde chargeait ses véhicules électriques en même temps.

Les opérateurs du réseau électrique de l’État ont demandé aux résidents de « reléger la pression » sur le réseau en chargeant leurs véhicules électriques aux heures creuses, a écrit Newsweek.

À deux reprises la semaine dernière, l’opérateur de système indépendant de Californie (ISO) a demandé aux résidents de conserver volontairement l’énergie, notamment en leur demandant de recharger leurs véhicules électriques à certaines heures creuses. L’ISO a également suggéré “d’éviter l’utilisation de gros appareils électroménagers et d’éteindre les lumières supplémentaires”, indique le rapport.

Le compte Twitter Flex Alert de l’État a été publié le 18 juin : « C’est le moment idéal pour faire une lessive. N’oubliez pas d’utiliser les gros appareils électroménagers, de recharger les voitures et les appareils avant que #FlexAlert ne commence à 18 heures aujourd’hui.

Malgré le fait que l’État semble déterminé à convertir tous ses résidents en véhicules électriques, Patty Monahan, la commissaire principale aux transports à la California Energy Commission, a déclaré que lorsque les résidents choisiraient de recharger leurs véhicules, il serait important « de maintenir le réseau électrique. équilibré”.

“Les comportements de charge sont importants pour les objectifs de la grille californienne”, a-t-elle déclaré. «En incitant, principalement par le biais des tarifs, à des comportements de tarification qui capitalisent sur la production d’énergie renouvelable, nous avons essentiellement une victoire pour le réseau, et nous avons une victoire pour les conducteurs en termes de tarifs réduits. Les tarifs sont une stratégie climatique, et la Californie prévoit d’utiliser les tarifs pour aider à stimuler les comportements de charge qui aideront l’État à électrifier les transports tout en réduisant les émissions de carbone du réseau et en économisant de l’argent pour les contribuables et les conducteurs.

Matthew Moniot, chercheur au National Renewable Energy Laboratory, a déclaré que la plupart des conducteurs qui chargent la nuit “devront changer” leurs routines: “Si vous regardez la charge globale sur le réseau, elle a tendance à augmenter le soir lorsque les gens viennent domicile.” Il a qualifié cela de « problème délicat » qui repose sur « dans quelle mesure pouvons-nous déplacer ce qui est actuellement chargé pendant la nuit pendant les heures de jour, lorsque la production peut être plus excessive ».

