Avec Stuani et Samu pour confirmer l’amélioration à Montilivi

13/11/2021 à 22:23 CET

Tatiana Perez

Gérone est sur la ligne ascendante, mais a besoin des résultats pour revenir. Comme il dit Michel Sanchez hier, lors d’une conférence de presse, la « situation n’est ni confortable ni calme » -l’équipe est passée à six points et est à deux de la relégation. Oui, les sensations le sont. « Au sommet de la performance, nous ne sommes inférieurs à personne mais nous devons le prouver & rdquor; », a-t-il commenté.

Les habitants de Gérone pourront les améliorer encore plus s’ils profitent du répit que cela leur donne d’avoir à nouveau des joueurs comme Cristhian Stuani, Samu saiz, Oscar Ureña je Adrian Ortolá. L’Uruguayen et le Madrilène sont les armes principales. Aussi le facteur Montilivi, où cet après-midi contre un redoutable Carthagène (16h) la dernière victoire remportée à domicile avec Alcorcón (3-1) doit se poursuivre et la séquence qui s’est terminée lundi dernier à Tenerife (2-1) doit être reprise. ).

« Nous avons beaucoup d’enthousiasme et de motivation pour montrer que nous voulons être au top & rdquor ;, a assuré le sélectionneur qui enchaîne avec les blessés du Ramon Terrat, Borja García, Darío Sarmiento et Pol lozano, et internationale Arnau Martinez. Michel Il a également évoqué le fait que Gérone joue de nombreux lundis : « Nos fans méritent aussi le football le week-end & rdquor ;.