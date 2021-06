Avec tout à Vallecas

12/06/2021 à 21h00 CEST

Tatiana Perez

le Gérone Vous pouvez franchir une étape très importante pour refaire l’histoire. Tout sera décidé dimanche prochain 20 à Montilivi, mais cela ne veut pas dire que ce week-end je dois faire un avant-dernier effort dans le play-off pour la promotion au premier. L’enjeu est le troisième place accompagner l’Espanyol et Majorque au l’élite du football espagnol prochaine saison. L’équipe de François, de la même manière que Rayo Vallecano le fait. Un redoutable rival qui atteint la finale forte après avoir éliminé le Léganes et en s’inscrivant à la promotion à la dernière minute, bien qu’il ait été là toute la saison. Ce sera un aspect à prendre en compte, même si Gérone n’a pas à envier ceux de Andoni Iraola. Les rojiblancos arrivent jetés à Vallecas après avoir battu Almería en demi-finale.

La La dernière défaite de Francisco de Gérone a eu lieu le 10 avril, il y a deux mois, à Vallecas (2-1), où il est plus que jamais nécessaire d’obtenir un résultat positif. Aday a dit cette semaine que “Une finale ne se joue pas, elle se gagne”. Et c’est précisément ce que les habitants de Gérone devront faire, compte tenu des mérites qui les ont amenés ici. Aussi ceux qui l’ont fait dans le domaine du Rayo, malgré le fait que le les décisions d’arbitrage les ont pénalisés et ils se sont retrouvés sans prix. La collégiale Santana poli, ce qui n’indiquait pas de piétiner Arnau à l’intérieur de la zone et certains mains Óscar Valentín lors du dernier match à Vallecas, il répétera au Rayo-Girona aujourd’hui. A Montilivi, cependant, ils ne le prennent pas personnellement et sont convaincus que chacun veillera à bien faire son travail.

Francisco a bien préparé le match. Le technicien a convoqué 24 footballeurs aller à Vallecas. Ça va avec tout. Aussi Cristhian Stuani qui, remis de sa blessure et libéré de la Copa América avec l’Uruguay, il vise la finale. Le « tueur » est la nouveauté la plus remarquable de la liste, et aussi Valéry et Pablo Moreno reviennent. Seul Yoel Bárcenas sera porté disparu, avec la sélection du Panama. Et c’est pourquoi des changements au onze de départ de Francisco ne sont pas attendus. L’objectif n’est pas négociable pour Jean Charles, ainsi que la défense de trois centraux avec Santi Bueno, Juanpe et Arnau. Ils seront également Yan Couto et Franquesa de voies et Cristoforo, Monchu et Arnau au milieu du terrain. En attaque, la principale référence offensive sera Stuani avec Mamadou Sylla. De son côté, le Ray maintiendra également l’aliénation habituelle dans le retour d’advíncula, avec les Les doutes jusqu’à la dernière minute de Savelijch et bébé.

Compositions probables :

Rayon Vallecano : Luca ; Advíncula, Catena, Saveljich ou Velázquez, Fran García; Isi Palazón, Comesaña, Valentin, lvaro ; Tréjo ; Qasmi.

Gérone : Jean Charles; Couto, Santi Bueno, Juanpe, Arnau, Franquesa ; Cristoforo, Monchu, Gumbau ; Stuani et Mamadou Sylla.