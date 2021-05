Avec un accord de 8,45 milliards de dollars pour acheter MGM, Amazon scénarise sa propre intrigue hollywoodienne

L’accord d’acquisition de MGM est le plus gros mouvement jamais réalisé par Amazon à Hollywood, alors que Jeff Bezos se prépare à quitter son poste de PDG d’Amazon. (Illustration de photo ..)

d’Amazon accord pour acquérir MGM pour 8,45 milliards de dollars a tous les ingrédients d’un bon scénario, combinant une icône hollywoodienne avec une puissance Internet.

Mais cette paire improbable sera-t-elle un blockbuster géant ou un flop massif ?

Nous rejoindre pour évaluer la situation sur cet épisode du podcast . est Sam Blake, un journaliste qui couvre le divertissement et les médias pour point.LA, le site d’actualités technologiques pour le sud de la Californie. Voici comment il a mis l’actualité en perspective dans sa couverture cette semaine: «Quatre-vingt-seize ans après la fusion de Metro Pictures, Goldwyn Pictures et Louis B. Mayer Pictures pour former MGM Studios, le pilier hollywoodien mieux connu pour sa mascotte de lion rugissant est sur le point de rejoindre un empire commercial d’un billion de dollars, mieux connu pour la vente d’articles ménagers Sur internet.”

MGM fournirait à Amazon plus de 4 000 films et 17 000 émissions de télévision qui ont collectivement remporté plus de 180 Oscars et 100 Emmy Awards. La cinémathèque comprend les franchises James Bond et Rocky, ainsi que des émissions de télévision telles que “The Handmaid’s Tale” et “Fargo” et des émissions de téléréalité telles que “Shark Tank” et “Survivor”.

Bientôt sur un écran près de chez vous ?

L’acquisition de MGM par Amazon serait la deuxième transaction la plus importante de l’histoire de la société de Seattle, derrière son achat de Whole Foods pour 13,7 milliards de dollars en 2017.

La transaction est soumise à l’approbation des autorités réglementaires. Il a été annoncé au cours de la même semaine que le procureur général de Washington, DC a porté plainte contre Amazon.

