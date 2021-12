Avec un body blanc, Noelia donne une leçon à ceux qui la critiquent

Noelia donne une leçon à ceux qui la critiquent, dans une photo coquette | Instagram

La chanteuse célèbre et coquette ainsi que la femme d’affaires Noelia donner une leçon à tous ces gens qui la critiquent constamment, elle a fièrement partagé un photo séduisante avec lequel il laisserait tout le monde la bouche ouverte.

Pendant des années que Noélia Elle s’est consacrée à travailler dur et à montrer ses charmes à toute occasion, c’est ainsi que sa nature extrêmement coquette est, à de nombreuses occasions, la chanteuse à succès a été critiquée pour faire ce qu’elle veut et que d’autres répriment.

Pour cette raison, il y a ceux qui ne se consacrent qu’à le souligner, ce qui ne intéresse pas l’interprète de « Yo No Failé », simplement tout le bien et le positif qui se passe dans sa carrière et sa vie personnelle, c’est sûrement ce que la plupart embêter ceux qui la critiquent et ils disent du mal d’elle.

C’est précisément pour cette raison qu’il a décidé de surprendre une nouvelle fois et de laisser ses haters bouche bée, avec une photo impressionnante portant un body blanc et un message assez direct.

Noelia donne une leçon à ceux qui la critiquent, dans une photo coquette | Instagram noeliaofficial

La femme d’affaires qui possède d’importantes entreprises et plateformes numériques a toujours été très directe, une autre raison pour laquelle ils ont tendance à la souligner, il n’y a personne comme elle !

Quand ils m’écrivent et me disent pu… Ça ne me dérange pas vraiment, ça me fascine et je trouve ça merveilleux d’être le pu__ de vous tous », a déclaré Noelia.

En plus de cet écrit, il a ajouté à travers plusieurs hashtags « Je transforme tout en positif », « Je transforme les insultes en compliments », montrant qu’il est au dessus de tout commentaire négatif qu’il croirait pouvoir lui nuire, Noélia c’est sur un plan supérieur.

Sur sa photo, elle profite de la plage, avec un body qui pourrait aussi être un maillot de bain par conception, à l’exception de la manche longue qui est incluse dans le dessin, sur un côté de son body on peut voir sa petite taille et une partie de son tatouage .

Quelque chose qui peut être immédiatement remarqué dans son image de flirt de la plage devant son appartement à Miami, où nous supposons que la photo a été prise, c’est que la chanteuse ne porte rien sous ce vêtement blanc flirt.

Il y a un peu moins d’une heure, elle partageait l’image sur Instagram, ceux qui l’ont vue admirer sa silhouette sculpturale, déclarant qu’elle est l’une des plus belles femmes du monde.

D’autres internautes soutiennent sa description, ils connaissent sûrement un peu sa carrière et sa vie de femme d’affaires en plus des centaines d’emplois qu’elle a fournis avec ses multiples entreprises.