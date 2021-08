Avec un combat prévu à l’UFC 267, Rafael Dos Anjos admet que ce sera sa dernière chance d’être à nouveau sacré champion

Grand représentant de MMA dans Brésil, Rafael Dos Anjos fait preuve d’humilité devant une chance de ceinture en UFC. L’ancien champion des poids légers, qui a un match prévu contre Islam Makhachev À l’UFC 267, il a admis que ce sera sa dernière chance de disputer un match de ceinture au sein de l’organisation.

L’ancien champion attribue à l’usure physique et mentale le facteur déterminant de sa décision.

Avertissement

«Je pense que j’ai atteint le point de ma carrière où j’ai déjà tout traversé. Il y a 43 combats. J’ai eu des hauts et des bas et je pense que, pour être un combattant, il faut avoir un bon mental. Être disposé, disposé, et je crois qu’il n’y a rien de mieux que de changer de décor, de pays. Ce sera un nouveau départ. Je suis certain que c’est ma dernière chance pour une ceinture », a déclaré l’ancien champion, dans une interview avec Combat.

Professionnel depuis 2004, Raphaël Il suppose que le kilométrage de la modalité peut influencer les décisions futures d’une course. Pour le Brésilien, l’usure du corps au fil des années de combat peut déterminer sa position. Le Brésilien se dit motivé pour revenir au sommet des poids légers.

«Ce n’est pas que j’ai plus d’un ou deux ans de carrière, je ne sais pas si j’aurai la santé physique et mentale pour un autre chemin à travers la ceinture après ça. J’ai pris du poids, je me suis battu pour la ceinture dans la catégorie supérieure. Maintenant, je suis retourné aux lumières. Je suis dans ce rôle, dans ce focus, et je pense avoir tout pour y arriver. Avec de la concentration et de la volonté, que je dois ménager, c’est ma dernière chance pour la ceinture, mais je suis ferme dans cette course “, a-t-il conclu.

Dans UFC 267, le 30 octobre prochain, Dos Anjos sera dans l’un des combats principaux de la carte mené par Jan Blachowicz Oui Glover teixeira, pour la ceinture semi-complète. En cas de défaite du pupille de Khabib Nurmagomedov, le Brésilien atteindra le Top 5 du poids léger et placé en position d’être considéré dans un futur combat pour la ceinture.

