Avec un crabe qui voyage dans le temps, c’est ainsi que Paola Rojas se connecte avec ses enfants

Lors de notre réunion via Zoom, nous ne pouvions pas manquer l’occasion de demander rouge Comment fait-il pour intéresser ses deux fils à l’histoire de notre pays, comment les persuade-t-il de voir dans cette information, et en général dans ce qu’ils voient dans sa classe, des choses utiles à apprendre.

L’union qui réussit Paola avec Léonard et Paul cela va au-delà de quelque chose d’académique et les rapproche plutôt en famille, avec une très belle pratique. “Le temps que je partage avec mes enfants, j’en prends grand soin, je veux vraiment qu’ils apprennent l’histoire du Mexique, mais qu’ils tombent amoureux de ce pays autant que moi”, a-t-il déclaré. Paola.

Dans les histoires, réelles et inventées, Paola a trouvé un moyen d’être plus proche de ses enfants. (Instagram / Paola Rojas.)

Pour obtenir rouge, nous a-t-il révélé, il a utilisé toute son imagination : “Je fais beaucoup de choses et l’une des plus belles choses que je partage avec mes enfants, c’est que la nuit je leur raconte des histoires, mais aussi du coup le jour ou à certains long voyage nous nous divertissons comme ça, en racontant des histoires.

« Depuis tout petit c’est comme ça et on a un personnage, qui sont tous inventés, très gâtés ; c’est un crabe qui parcourt le monde, mais maintenant qu’ils sont plus grands et qu’ils commencent à apprendre l’histoire à l’école, ils ont 10 ans Ils viennent d’entrer en CM2, ce petit crabe voyage dans le temps (rires)”, a-t-il commenté rouge.

Ainsi, le crustacé se rend au Mexique préhispanique, également en France, pendant la révolution, et qui l’utilise Paola pour “leur parler un peu, selon leur âge et ce qu’ils peuvent assimiler et apprécier, je leur parle des différents épisodes de l’histoire parce que j’aime beaucoup ça”.

En période de pandémie, la conductrice a accepté que “j’ai donné plus de vol à ce personnage et à d’autres, maintenant que nous apprenons de la maison, en tant que mère, vous faites de la magie pour que l’apprentissage continue car sans aller à l’école c’était compliqué. elle a donné des histoires depuis qu’elle est petite et j’en profite pour rapprocher mes enfants de la connaissance”.