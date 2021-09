Avec un désir de gloire, Christian Uruzquieta sera en action ce samedi à Monterrey

Son intention de continuer à grimper dans les classements mondiaux, le boxeur de la capitale Christian Uruzquieta se prépare à voir l’action samedi prochain au Verité Social Venue de Monterrey, Nuevo León, lorsqu’il affrontera un adversaire dangereux comme Juan “Veneno” de Coahuila Ocura, dans un duel a accepté huit rounds sur l’échelle super légère.

Christian Fermín Uruzquieta Fragoso, à son actif professionnel, possède le championnat international d’argent du World Boxing Council (WBC pour son acronyme en anglais), et dans ses efforts pour continuer dans un plan ascendant, il cherche à ajouter son numéro de triomphe professionnel 20, en faisant partie du panneau d’affichage international proposé conjointement par Miura Boxing Promotions, dirigé par Manuel Garrido, et MTK Global, qui est représenté en Amérique latine par Mariana Caballero, dont le combat stellaire est celui qui mettra en vedette Miguel “Títere” Vazquez, ancien champion de la lumière de la Fédération internationale de boxe (IBF, pour son acronyme en anglais), et le qualificatif nicaraguayen Oliver « Trombita » Flores, pour le championnat fédéral de la World Boxing Association (WBA, pour son acronyme en anglais), dans la division poids léger, qui peut être vu en Amérique latine à travers les écrans de Combate Space, dans l’Union américaine à travers ESPN + en association avec Top Rank, et dans le reste du monde po TV IFL.

Christian, le membre le plus éminent de la dynastie Uruzquieta, a fait ses débuts professionnels en 2009, remportant d’importants triomphes sur Steve Wilcox, invaincu, et Roody Pierre Paul, entrant dans les classements mondiaux, et main dans la main avec Miura Boxing, envisage de atteindre de grands sommets et atteindre, dans un avenir pas trop lointain, une chance de participer à un concours de titre mondial.

DUEL DE GÉANTS

Dans le combat semi-star, le géant américain Brandon « Mas » Moore se produira une nouvelle fois sur le sol mexicain, et défendra le championnat WBC USNBC des poids lourds, contre Jesús Ángel Nerio.

ETOILE MONTANTE

L’un des joueurs de boxe professionnels les plus prometteurs, Jimerr “Mortero” Espinosa du Chiapas affrontera Jalisco Jorge Luis “Silenástico” Melendez, huit rounds en super léger, dans un procès qui a suscité de grandes attentes.

L’ancien champion international WBA Neslan “Pitbull” Machado affrontera Alan Salazar, huit manches au super poids coq; La sensation de boxe des jeunes portoricains Jonathan “Geo Don” Lopez affrontera Jorge Amaya, huit tours au poids plume.

Le dominicain Hendri Cedeño affrontera Óscar Moreno, quatre tours en super-légers; Julio Luna de Durango se battra huit rounds au poids welter contre un rival à désigner ; Aarón Silva de Monterrey affrontera Juan Carlos Rojas de Coahuila, six épisodes en poids moyen.

Le combattant colombien Jhonatan Romero affrontera un adversaire à nommer, six rounds au super poids plume; et Neider Aguilar affrontera Jonathan Pérez, six rounds à 50 000 kilogrammes.