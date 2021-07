“Avec un diplôme olympique je serais ravi”

14/07/2021 à 6h30 CEST

Jofre Cullell Il réalisera le rêve de participer aux Jeux Olympiques à seulement 22 ans, un luxe pour ce cycliste VTT extrêmement timide les pieds sur terre, mais qui se transforme en enfourchant son vélo, un Mondraker de seulement 10 kilos, Avec lequel il est capable de parcourir les circuits à des vitesses vertigineuses dans les descentes sinueuses et à un rythme effréné dans les montées raides.

Cullell reconnaît que «Je suis heureux d’avoir eu l’opportunité d’aller aux Jeux et maintenant il est temps d’y aller, de profiter et de faire de mon mieux & rdquor;, assure-t-il après nous avoir fait une bonne démonstration de ses compétences pour pouvoir prendre de bonnes photos.

Si quelqu’un a profité du report des Jeux Olympiques d’un an, c’est bien ce jeune homme de Santa Coloma de Farners, un environnement idéal pour pratiquer le VTT : « Je ne m’attendais pas à ce que l’opportunité me vienne si jeune et la vérité est-ce En ayant un an de retard, cela m’a favorisé à cet égard car cela m’a donné plus d’opportunités d’aller aux Jeux. L’année dernière avec le coach on a fait de notre mieux pour obtenir la place et au final on l’a eu & rdquor;, explique-t-il.

Il est convaincu qu’être si jeune a à la fois des aspects positifs et négatifs : “Cela peut m’aider au niveau des nerfs, du désir et de la motivation comme stimuli, mais ils peuvent aussi jouer contre moi en milieu de course. On ne sait jamais. Cependant, je pense qu’étant si jeune, vous donnez plus de vous-même & rdquor ;.

Vous avez une inquiétude quant aux conditions dans lesquelles les Jeux se dérouleront à Tokyo : “Ce seront des Jeux atypiques sans public et avec beaucoup de restrictions, donc quand on y sera on verra comment on s’adapte & rdquor ;.

Va à son rouleau

Jofre est sincère en assurant que dans l’épreuve olympique, il imagine « faire de mon mieux. Motivé, concentré. Je suis un gars assez sérieux et j’aime toujours suivre mon chemin et être pour ce que je dois être, donc je ne pense pas que cela me détournera du but.

Cullell se sent comme un poisson dans l’eau dans les forêts de Santa Coloma de Farners

De plus, Cullell connaît déjà le circuit sur lequel il va concourir et il aime : « C’est tout artificiel, très technique avec de nombreuses sections de pierres et très explosif. Je l’aime personnellement. Je m’entraîne et me prépare depuis quelques mois à m’adapter à ce circuit pour me sentir à l’aise au moment de la course & rdquor ;, avoue-t-il après avoir assuré que les favoris seront “le Suisse Matias Flückiger, le Néerlandais Mathieu Van der Poel qui est le meilleur cycliste de l’ère de la course en tout et le Britannique Tom Pidcock, qui est très jeune (21 ans) et fait aussi partie des favoris, mais C’est une course d’une journée et tout peut arriver et nous ferons de notre mieux& rdquor;, explique le cycliste catalan qui assure que sa vertu est que « je suis très têtu, je n’abandonne jamais. Quand quelque chose me passe par la tête, je ne m’arrête pas tant que je ne l’ai pas compris. Je pense que cela peut m’aider. Avec une bonne préparation, des objectifs, de la motivation, de la concentration et un peu de chance le jour de la course sans pépin ni accident, tout ira bien & rdquor;. Ce sera avec tout cela qu’il cherchera son objectif : “Avec un diplôme olympique je serai ravi de la vie et si c’est plus, alors tant mieux & rdquor ;.

Jofre Cullell répond aux journées d’essai SPORT avant de partir pour Tokyo | Valentí Enrich / Àngels Fàbregues