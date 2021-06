Avec un gros effort contre la Lettonie, Kai Havertz plaide son rôle de titulaire contre la France

in

La star de Chelsea Kai Havertz a poursuivi sa solide séquence de jeu avec un effort énorme pour l’Allemagne lors de sa victoire sur la Lettonie.

Dans la formation 3-4-3 de Joachim Löw, Havertz est essentiellement en concurrence avec Thomas Müller, Leroy Sane et Serge Gnabry du Bayern Munich, ainsi qu’avec son coéquipier de Chelsea Timo Werner pour une position de départ. Parce que Löw échange régulièrement les joueurs et les positions, il est difficile de discerner dans quelle direction le manager ira pour une formation.

Après le match, Havertz était heureux de s’affirmer et d’exposer son cas pour un rôle de départ.

« Je suis arrivé avec une grande confiance. Nous avons une excellente équipe ensemble, donc vous vous sentez généralement bien sur le terrain », a déclaré Havertz (tel que capturé par Tz).

Havertz a été crédité d’une passe décisive, mais il était une menace absolue pour la Lettonie. Havertz a joué un grand rôle de meneur de jeu en utilisant sa vitesse et ses compétences et aurait également pu être crédité d’un but si le gardien letton Roberts Ozols n’avait pas marqué contre son camp après avoir repoussé le tir de Havertz dans le filet.

Quant à la compétition acharnée pour le temps de jeu, Havertz sait que Löw a un travail difficile devant lui.

« Nous avons les meilleurs joueurs, la compétition est féroce. Mais nous sommes une unité, une équipe – celui qui est sélectionné par l’entraîneur joue », a déclaré Havertz. “Bien sûr que je veux jouer dès le début, mais si je suis sur le banc, je soutiendrai l’équipe à partir de là.”