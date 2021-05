Avec un immense sourire, Elliot Page montre sa première photo en maillot de bain – El Sol de México

Avec un sourire sur son visage, l’acteur Page Elliot a surpris ses fans en publiant sa première photo et en montrant son corps en maillot de bain comme un “Bébé trans” après en décembre dernier un homme trans s’est déclaré.

Grâce à son compte Instagram, le protagoniste du film “ Juno ” a vanté à ses plus de 5 millions de followers un abdomen et des pectoraux exercés, après avoir subi une mastectomie il y a quelques mois.

«Le premier maillot de bain de ce garçon trans», écrit-il à côté de la publication qui compte déjà plus de 2 millions de likes et 59 000 commentaires.

Elliot Page, une star nominée aux Oscars en 2007 pour sa participation au film Juno, dans lequel il incarnait une adolescente avec une grossesse non planifiée, a communiqué via ses réseaux sociaux qu’il était une personne trans.

«Bonjour les amis, je veux partager avec vous que mon nom est Elliot, mon pronom est lui et je suis trans. Je me sens chanceux d’écrire ceci. Être ici. Étant venu à cet endroit de ma vie », a-t-il expliqué via son compte Instagram.

L’acteur a mentionné qu’il était très reconnaissant envers les personnes qui l’ont soutenu tout au long du «voyage» et, comme eux, il a promis de fournir tout le soutien nécessaire et possible à la communauté trans et se battra pour une société plus aimante et plus égalitaire.

«Je ne peux pas commencer à exprimer à quel point c’est extraordinaire d’aimer enfin qui je suis assez pour poursuivre mon moi authentique. Beaucoup de membres de la communauté trans m’ont inspiré à l’infini. Merci pour votre courage, votre générosité et votre travail incessant pour faire de ce monde un lieu plus inclusif et plus compatissant », a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu’en dépit du fait qu’il se sentait très heureux en ce moment, il se sentait également «fragile» et avait peur de recevoir des messages haineux, des «blagues» et d’être violé.

