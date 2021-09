Avec un investissement de plus de 65 millions de dollars, Gerard Butler filme à Porto Rico The Plane – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

in

L’acteur britannique Gerard Butler participe à Porto Rico à l’enregistrement du film par la société de production Lionsgate The Plane, un projet qui implique un investissement direct pour l’île des Caraïbes de plus de 65 millions de dollars et que le gouvernement local estime avoir un impact économique près de 136 millions de dollars.

Butler a déclaré lundi qu’il était heureux de travailler à Porto Rico, après avoir rencontré le gouverneur de l’île des Caraïbes, Pedro Pierluisi, qui était intéressé par l’enregistrement du nouveau film auquel participe l’acteur écossais.

« C’est agréable de travailler ici. Je suis venu ici une fois en passant et j’ai dit à mes amis que chaque personne que je rencontrais était comme mon meilleur ami », a déclaré Butler dans des déclarations aux médias de l’île.

« Toutes les personnes que j’ai rencontrées étaient charmantes et j’ai alors pensé que j’aimerais retourner travailler aux côtés des Portoricains. Ce sont des gens sympathiques qui travaillent dur », a-t-il souligné.

Concernant le film, il a indiqué qu’il s’agit d’un film vibrant dans lequel tous les acteurs doivent travailler avec intensité.

Le projet suppose un investissement direct pour Porto Rico d’environ 65 millions de dollars et un impact estimé à 136 millions pour l’économie du territoire caribéen, selon les calculs des autorités locales.

La société de production a reçu un crédit de 26 millions de dollars grâce à la loi 60-2019 sur la production cinématographique sur l’île.

Le gouverneur du territoire des Caraïbes a souligné que malgré la pandémie “contre toute attente nous réalisons ce tournage”.

Pierluisi a indiqué que l’enregistrement de The Plane a permis d’avoir des acteurs de classe mondiale sur l’île, comme Butler.

L’intrigue de The Plane tourne autour de la vie du pilote professionnel Ray Torrance, qui, après avoir fait atterrir son avion en territoire hostile, fait face à une prise d’otages.

Les scènes ont été enregistrées dans les municipalités de Ceiba, Río Grande et San Juan, un travail qui durera jusqu’au début du mois d’octobre prochain.

Le film est produit par Marc Butan, Alan Siegel et Lorenzo Di Bonaventura, rejoints par le Portoricain Luillo Ruiz, de la société locale Pimienta Films.

L’un des secteurs qui a le plus souffert de la pandémie, le tourisme, bénéficiera de près de 4000 nuitées liées à l’enregistrement du film.

Porto Rico est un centre international d’enregistrement de films depuis des années, grâce à son climat, son personnel expérimenté et l’aide fiscale offerte par le gouvernement local aux entreprises qui tournent sur l’île des Caraïbes.

