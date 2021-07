Avec un message émouvant, Eugenio Derbez licencie Sammy Pérez

in

Après la triste nouvelle du départ de Sammy Perez, Eugenio Derbez, a réagi sur les réseaux sociaux dans lesquels il a licencié l’un de ses grands collaborateurs avec un message : “Sammy Pérez était l’un des nôtres.”

Quelques heures après les diverses nouvelles vont inonder le cyberespace au sujet du départ de Sammy Pérez. L’une des réactions les plus attendues serait celle d’Eugenio Derbez, avec qui l’acteur de 55 ans a collaboré sur divers projets, parmi lesquels “XHDRBZ” et “Derbez in When” se démarquent.

Le “acteur de télévision“Qui est aussi celui qui a découvert le talent du comédien de Puebla, qui se caractérisait par sa façon particulière de communiquer, a partagé un message d’adieu émouvant via son compte Facebook. C’était l’adieu à Eugène Derbez:

Sammy a gagné l’affection et l’admiration du peuple, avec son grand charisme. Il nous a appris qu’on peut toujours être heureux quoi qu’il arrive ; que vous pouvez chanter et danser sans raison ; il nous a appris avec sa vie, le meilleur exemple d’inclusion.

Sammy Pérez n’était pas différent. Sammy Pérez était l’un d’entre nous. Repose en paix. Le fils de la mémorable Silvia Derbez a conclu.

Eugenio González Derbez a partagé une carte postale dans laquelle apparaît l’une des scènes du film “Pas de remboursement“où il a partagé des crédits avec Loreto Peralta, et le comédien charismatique qui apparaît également dans une grande photo au bas de la photo avec un arc noir comme symbole de deuil.

Il y a quelques semaines, Eugenio Derbez lui-même est réapparu sur les réseaux sociaux après quelques critiques faisant référence à son silence au milieu de l’état délicat de Santé par Sammy Pérez.

Une confusion s’est déclenchée puisque Derbez n’aurait pas réagi pendant les jours critiques où l’acteur également de “El Calabozo” se battait pour sa vie à l’hôpital, alors l’acteur désormais américain a envoyé un message pour clarifier sa position.

Contrairement à ce que beaucoup pensaient, l’acteur de 59 ans, Eugenio Derbez, était très vigilant seulement qu’il ne voulait pas montrer sa bonté, a-t-il déclaré.

Ici, je suis seulement que c’est mon style. Je crois que lorsque vous aidez sincèrement et du fond du cœur ce que vous ne voulez pas aider, ne vous vantez pas. Alors pour tout le monde, voilà, je pense que l’aide n’est pas présumée, a-t-il précisé.

C’est le manager du comédien de 55 ans qui faisait le point sur son état de santé et a confirmé que la production de Derbez surveillait de près l’état clinique de Sammy.

Je dois dire que la production Derbez a contacté la famille, ils ont le numéro de téléphone du médecin que l’hôpital a aussi, alors eh bien, s’ils ont été à l’affût et que toute aide est la bienvenue, a annoncé Erick de Paz.

Bien sûr, il y avait une relation de travail très étroite entre les deux puisque, en plus, le mari d’Alessandra Rosaldo, Eugenio, et Sammy Pérez, ont voyagé ensemble à divers événements sportifs de stature internationale avec Televisa.

Sammy Pérez, qui a également collaboré au programme “Toma Libre” avec Facundo, est devenu célèbre pour sa participation avec Eugenio Derbez à “Derbez en Donde” en 1997, puis, en 2002, à XHDRBZ.

Avec Miguel Luis, il a formé une grande équipe qui se consacre à la réalisation de reportages, qui sont devenus toutes des aventures avec des interviews dans la soi-disant “Section impossible”.

Le succès des comédiens les mènera aux Jeux olympiques, avec Derbez où ils participeront à certaines sections de comédie pendant la couverture.