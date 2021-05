Avec un pas ferme vers les chambres à Vigo

13/05/2021 à 20:46 CEST

Juan Lebron Oui Ale Galán ont surmonté placidement leurs débuts à la Cupra Vigo Open avec une victoire confortable contre Sergio Alba Oui Francisco Gil 6-0 et 6-1. Le duo formé par Franco Stupaczuk Oui Ale ruiz, champions du dernier Open de Madrid, qui sera mesuré à Pablo Lima Oui Agustin Tapia dans son duel de chambres.

Un tour dans lequel ils seront aussi Ferdinand Belasteguín et Sanyo gutierrez qui avancent d’un pas ferme, après avoir gagné Lucas Bergamini Oui Lucas Campagnolo dans un duel serré qui a été réglé par 5-7 et 5-7. Vos prochains rivaux seront Maxi sanchez Oui Luciano Capra qui ont largement dépassé leur huitième de finale face à Jorge Nieto et Juan Martín Díaz (1-6 et 3-6).

Mais s’il y a des noms propres dans ce Vigo Open, ce sont ceux de Javi leal Oui Miguel Semmler, la vraie sensation du tournoi. Le jeune duo a atteint ses premiers quarts de finale après avoir ajouté sa huitième victoire consécutive, issue de la pré-avant-première. Disputé et en trois sets, son duel contre Martín Piñeiro et Javier Barahona (2-6, 6-2, 7-5). son prochain défi en terres galiciennes sera avant Francisco Navarro Oui Martin Di Nenno.

Dans la boîte des femmes, les jumeaux Alayeto sera mesuré à Ale salazar Oui Gemma Triay dans l’un des duels vedettes du match des quarts de finale.