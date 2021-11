Avec un peu de travail de détective, vous ne serez pas dupé comme Goldman Sachs l’a presque été

Ce n’est pas un secret… J’aime l’investissement privé.

Source : cktravels.com / Shutterstock.com

Bien sûr, il y a le potentiel de générer des gains massifs…

Mais j’aime aussi l’investissement privé car tout n’est pas qu’une question de chiffres.

Pour être un investisseur privé prospère, vous devez savoir lire les gens… être un excellent communicateur… et aussi être un très bon détective.

Honnêtement, je ne suis pas vraiment un « homme des chiffres ».

Au lieu de cela, je suis plutôt un « gars curieux, têtu et à la recherche d’opportunités ».

Et je me fie principalement à mon instinct vis-à-vis des situations et des gens.

Ne vous méprenez pas. Mes instincts ne sont pas que des intuitions ou des intuitions.

Ils sont une combinaison d’un tas de petites observations.

Comme lorsque vous rencontrez quelqu’un pour la première fois, vous évaluez immédiatement la personne par la fermeté de sa poignée de main… par ce qu’elle porte… et par la façon dont elle se comporte ou son odeur.

Nous développons tous ce genre d’instincts au fil du temps, à travers des expériences personnelles. Certaines personnes sont meilleures que d’autres pour évaluer les personnes et les situations. Mais nous avons tous cet instinct ancré dans notre ADN.

Et parfois, cet instinct peut déclencher un grand signal d’avertissement…

Nous avons tous eu ce sentiment où quelque chose ne va pas.

Et c’est exactement ce qui s’est passé récemment lors d’une conférence téléphonique entre Goldman Sachs (NYSE :SG) et Médias Ozy…

Les drapeaux rouges s’empilent

Ozy Media était une start-up privée de médias en ligne fondée par Carlos Watson, lui-même ancien élève de Goldman Sachs et ancien présentateur de MSNBC.

Depuis 2013, la société a levé 70 millions de dollars et a dressé une liste d’investisseurs de renom, dont de nombreuses célébrités. Laurene Powell Jobs a été l’un des premiers investisseurs, par exemple, en fournissant 5,3 millions de dollars de capitaux d’amorçage.

Ozy, qui considérait ses concurrents comme d’autres médias en ligne comme Salon et Mic, semblait partir sur des bases solides. La société s’est vantée de partenariats de contenu avec National Geographic et la BBC, entre autres conglomérats de médias imprimés et en ligne.

Cependant, des questions entourent depuis longtemps l’entreprise. La plupart des premières préoccupations tournaient autour de l’audience et du trafic réels que la société de médias prétendait avoir.

Par exemple, alors qu’Ozy prétendait avoir des millions d’abonnés sur les canaux de marketing internes, ses vidéos sur YouTube n’ont montré que plusieurs milliers de vues.

Il y avait beaucoup d’autres petits drapeaux rouges comme celui-ci. Mais rien d’assez alarmant pour que les investisseurs s’enfoncent trop dans les transactions de l’entreprise.

Peut-être que les investisseurs ont simplement fait confiance aux affirmations et au leadership de Watson.

Puis… lors d’une conférence téléphonique en septembre entre Ozy Media et Goldman Sachs, tout a basculé.

L’appel a été mis en place pour discuter de la possibilité d’un investissement de 40 millions de dollars et devait inclure un cadre de YouTube.

Cependant, les membres de l’équipe de Goldman Sachs à l’appel pensaient que quelque chose n’allait pas.

Et ils avaient raison.

Le directeur de l’exploitation d’Ozy Media, Samir Rao, se faisait passer pour un cadre de YouTube, dans le but d’obtenir l’investissement de 40 millions de dollars de Goldman Sachs.

Depuis cet appel désormais tristement célèbre, de nouvelles allégations ont émergé à propos d’Ozy Media, notamment :

Faux prétend que leur nouveau cycle de financement était dirigé par Google Ventures. Les 5,7 millions de dollars de prêts PPP fédéraux d’Ozy n’ont jamais atteint la destination prévue – les employés de l’entreprise. Des investissements supposés de grandes célébrités, comme Ozzy Osbourne, qui n’ont même jamais connu l’entreprise. Les employés de l’entreprise se présentent pour partager des histoires sur une culture interne toxique et frauduleuse.

Aussi graves et incroyables que soient tous ces problèmes, presque tous auraient pu être découverts avec une diligence raisonnable relativement simple par les investisseurs.

Soyez comme Colombo

Revenons aux chiffres d’audience : ce que rapportait Ozy par rapport à ce que nous pouvons voir sur YouTube lui-même.

Bien sûr, des problèmes surviennent et le décompte aurait pu être éteint. Mais à quelle fréquence cela arrive-t-il vraiment ?

Ce premier drapeau rouge aurait dû être un feu stop pour tout nouvel investisseur.

Cependant, de nombreux nouveaux investisseurs (et même certains vétérans) supposent que de « petits » problèmes comme celui-ci ont dû être remarqués par d’autres investisseurs. Et si les autres investisseurs sont d’accord avec ces écarts, alors tout doit bien se passer.

Bien sûr, ce qui se passe réellement, c’est que tous les investisseurs s’appuient tous les uns sur les autres…

Et cela signifie que tous les investisseurs font la même hypothèse dangereuse.

Lorsque vous investissez dans des entreprises privées, vous ne pouvez pas dépendre d’autres investisseurs ou des régulateurs fédéraux ou de qui que ce soit d’autre. Vous devez faire vos propres recherches… sinon vous pouvez vous brûler et perdre la totalité de votre investissement.

Oui, c’est plus difficile avec les entreprises privées. Les entreprises privées n’ont pas à divulguer des données financières comme le font les entreprises cotées en bourse.

Mais tout comme avec Ozy Media, une simple recherche peut toujours vous donner les informations dont vous avez besoin pour avancer… ou pas. N’importe quel enfant de 12 ans aurait pu examiner les affirmations d’Ozy et son nombre de téléspectateurs YouTube affiché publiquement et détecter le problème.

La même chose peut être dite à propos des affirmations d’Ozy au sujet de leurs investisseurs « célébrités ». Tout nouvel investisseur doit exiger une preuve. Demandez de la documentation… ou une vidéo de la célébrité déclarant publiquement qu’elle soutient l’entreprise. Vraiment, n’importe quoi pour vérifier que de telles affirmations sont vraies.

Et c’est la chose… il est facile de se laisser emporter par l’excitation d’une nouvelle opportunité privée. La peur de passer à côté (FOMO) entourant les nouvelles startups chaudes peut obscurcir même les yeux des investisseurs les plus avisés.

Mais si vous vous en tenez à un simple travail de détective, vous pouvez généralement découvrir bien plus que vous ne le pensez.

Il est important de faire confiance à votre instinct.

Si vous avez des questions, obtenez des réponses.

Si quelque chose ne va pas, ce n’est probablement pas bien.

N’ayez pas peur d’être « la personne qui pose des questions inconfortables ». Soyez comme Columbo et demandez toujours « juste une chose de plus… »

Vous finirez par vous faire économiser beaucoup d’argent. (Et vous pourriez aussi économiser l’argent d’autres investisseurs !)

En bout de ligne : N’investissez pas un centime sans faire preuve de diligence raisonnable.

À la date de publication, Cody Shirk n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

En se concentrant sur les mégatendances qui façonneront l’avenir, Cody Shirk découvre la richesse générationnelle dans l’espace d’investissement privé. Pour vous assurer de ne jamais manquer Venture Capital Digest, cliquez ici pour vous abonner.