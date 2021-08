Avec un plan en trois volets, la Maison Blanche de Trump a tenté de renverser notre démocratie .

L’Amérique n’a pas encore intériorisé ce qu’a fait la dernière administration républicaine, durant les derniers mois du mandat de Donald Trump. Le pays semble plutôt insister pour ne pas en laisser toute l’étendue dériver dans leur tête, et chaque nouveau détail semble être présenté avec suffisamment de contexte pour le garder vague.

La nouvelle version des notes du ministère de la Justice documentant les conversations entre Trump et son procureur général par intérim met les choses en termes très simples. De fin décembre au point culminant violent des événements du 6 janvier, la Maison Blanche de Trump s’est engagée dans un effort sur plusieurs fronts pour renverser le gouvernement des États-Unis.

C’était intentionnel. Il a été soutenu par les principaux collaborateurs de la Maison Blanche. Il avait pour objectif explicite d’annuler une élection présidentielle américaine afin que la Maison Blanche Trump puisse, agissant au mépris des règles énoncées dans la Constitution, maintenir le pouvoir. Que Trump et ses principaux alliés aient passé les douze derniers mois à passer au peigne fin le gouvernement pour éliminer ceux qui sont considérés comme insuffisamment « loyaux » aux édits de plus en plus contraignants de la Maison Blanche peuvent ou non avoir été précurseurs, mais il n’y a même pas une petite question sur ce que s’est produit dans les derniers jours de décembre et les premiers jours de janvier.

Selon les notes prises par le procureur général adjoint Richard Donoghue, Trump a demandé au procureur général par intérim Jeffrey Rosen de « simplement dire que l’élection était corrompue », puis de « laisser le reste » à la Maison Blanche et aux républicains du Congrès. (Spécifiquement mentionné par Trump dans cet appel était, entre autres, le représentant Jim Jordan, qui se dépêche maintenant d’échapper aux questions sur ses communications avec Trump le jour de l’insurrection du 6 janvier.) Ce n’était pas une ou deux fois : le Trump White House aurait contacté Rosen et d’autres responsables “presque tous les jours” pour faire pression sur l’agence afin qu’elle émette publiquement des doutes sur les élections.

Trump et d’autres au sein de la Maison Blanche, y compris le chef de cabinet Mark Meadows, ont également commencé à appeler les responsables électoraux républicains au moins en Arizona et en Géorgie pour les faire pression de la même manière pour qu’ils modifient le total de leurs votes en faveur de Trump.

Parallèlement à ces deux efforts, Trump encourageait les membres de sa base à se présenter pour une « marche » sur le Capitole des États-Unis le 6 janvier, prévue pour coïncider exactement avec la reconnaissance officielle par le Congrès des totaux électoraux. Trump et ses alliés ont cherché à rassembler la plus grande foule possible, dans le but spécifiquement cité de faire pression sur le Congrès réuni pour annuler le résultat des élections.

Lorsque la foule est devenue violente, Trump n’a rien fait. Lorsque les législateurs républicains l’ont appelé personnellement pour lui demander de l’aide, il les a rabaissés et refusés.

La justification de chaque acte était une campagne de propagande menée par des alliés républicains qui prétendaient frauduleusement que des non-républicains avaient « volé » les élections au parti. Beaucoup de ces affirmations ont été inventées à partir de rien de complot (des liaisons satellites italiennes aux bulletins de vote avec « bambou » dans le journal) ; d’autres sont sortis en spirale d’affirmations paniquées au sujet d’une personne qui a vu quelqu’un avec quelque chose. Chacune des affirmations de propagande était si effrontément fausse que les juges de la salle d’audience les ont exclues des preuves presque immédiatement.

Il n’y a rien qui a besoin d’être taquiné, ici. Le plan Trump de la Maison Blanche était bien en vue. Donald Trump et ses principaux alliés se sont engagés dans une campagne à plusieurs volets, prolongée et pré-organisée pour renverser la prochaine présidence américaine constitutionnellement nommée en affirmant à tort que l’élection était invalide ; en faisant pression sur le ministère de la Justice pour qu’il publie des déclarations mettant davantage en doute l’intégrité de l’élection ; en appelant les principaux responsables des élections et en leur demandant de modifier les totaux de votes déclarés au nom de Trump ; en utilisant des allégations de conspiration pour rassembler une foule de prétendus « patriotes » enragés convaincus qu’une action directe était nécessaire pour « empêcher le vol » de se produire ; en demandant à cette foule de marcher au Capitole ; en repoussant les efforts, lors de l’attaque de la foule, pour rappeler la foule désormais violente.

C’était un acte de sédition simple, pré-planifié et prémédité et orchestré à l’intérieur du cercle restreint de Trump. Il était soutenu par une majorité de républicains de la Chambre, dont plusieurs étaient en communication avec Trump et dont des dizaines étaient alliés à l’effort de contester faussement les résultats de l’élection.

Donald Trump et ses principaux collaborateurs se sont engagés dans un plan en plusieurs volets pour renverser le gouvernement des États-Unis afin de conserver le pouvoir. Mettez cela dans votre tête et laissez-le mijoter là-bas, car il est tout simplement indéniable que c’est vrai.

Les nouvelles notes du ministère de la Justice représentent, en elles-mêmes, un acte de corruption officielle surpassant facilement le pire de Nixon. Demander au ministère de la Justice de jeter faussement des doutes sur l’intégrité d’une élection américaine qui vous a chassé du pouvoir est en soi un acte qui exigerait la destitution, si les républicains du Sénat n’étaient pas eux-mêmes assez corrompus pour s’être alliés à l’idée. Appeler un responsable des élections en Géorgie pour lui demander de « trouver » de nouveaux votes est une demande qui devrait encore entraîner Trump en prison pendant une décennie ou plus. Ignorer ostensiblement les législateurs demandant de l’aide alors que ses alliés enragés brisaient les fenêtres et recherchaient ses ennemis relève du terrorisme, pas de la simple corruption.

C’est le plan à trois volets qui élève Trump et ses principaux alliés républicains de simplement corrompus à de purs séditionnistes. C’était un plan destiné à effacer une élection présidentielle américaine. Il a recherché des alliés au ministère de la Justice qui discréditeraient publiquement l’élection, des alliés dans les gouvernements des États qui modifieraient le total des votes et une foule publique qui perturberait le décompte des voix et intimiderait les fonctionnaires pour qu’ils approuvent un retour de Trump au pouvoir.

C’était un seul plan, pas trois. Discréditer l’élection en utilisant de fausses déclarations ; utiliser les mêmes fausses affirmations pour attiser une colère publique suffisamment profonde pour justifier le rejet de la primauté du droit, au nom du rétablissement de «l’ordre».

Il s’agissait d’une tentative de prise de contrôle fasciste, et nombre de ses meilleurs orchestrateurs figurent toujours en bonne place dans les journaux télévisés du dimanche. Certaines parties ont failli réussir; si différents responsables républicains avaient été dans différents bureaux, il semble tout à fait possible maintenant que la Maison Blanche de Trump aurait pu trouver des alliés d’État ou de comté disposés à modifier les votes de la manière demandée. Certaines parties étaient apparemment stupides, des inventions d’esprits dérangés et désespérés ; on a du mal à croire qu’une déclaration du Congrès selon laquelle Trump était «en quelque sorte» toujours président serait considérée comme légitime par la presse, l’armée ou le grand public, si la déclaration était venue de législateurs littéralement pris en otage par une foule exigeant qu’ils le fassent.

C’était quand même une tentative. Trump et d’autres au sein de la Maison Blanche se sont engagés dans des semaines d’efforts pour tenter d’enrôler à la fois des complices au sein du gouvernement et une force paramilitaire à l’extérieur. Trump est un traître à son pays. Tout résultat qui ne le verra pas pourrir en prison pour ses actes sera en soi un affront à notre prétendue démocratie.

