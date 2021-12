Avec un stock de FSR en hausse de 33 % en novembre, y a-t-il encore de la place pour la croissance ?

Entreprise de véhicules électriques (VE) Fisker (NYSE :RSF) a connu une année de montagnes russes. Mais maintenant que 2021 touche à sa fin, le stock FSR est sur une lancée. Plus précisément, le mois de novembre a été important pour l’entreprise, mis en évidence par un dévoilement d’Ocean EV au salon de l’auto de Los Angeles. L’action FSR a clôturé en octobre à 16,05 $. Le dernier jour de novembre, il valait 21,39 $. C’est un gain de 33% – pas mal pour un mois.

La montée peut-elle continuer ? Après tout, bien que nous ayons enfin vu une version achevée du véhicule, le Fisker Ocean est encore à un an de la production en novembre 2022.

Beaucoup de choses pourraient mal tourner d’ici là. Il est également possible que l’enthousiasme suscité par les débuts de l’Ocean ait stimulé le stock de FSR à un point où de nouveaux gains sont peu probables, du moins à court terme. En tant que tel, il est temps d’examiner de plus près cette action cotée « C » et de voir si elle mérite une place dans les portefeuilles axés sur la croissance.

Stock FSR : l’océan est réel et les consommateurs sont à bord

Le début de 2020 n’était pas si lointain, mais c’était le début d’une nouvelle ère. Tesla (NASDAQ :TSLA) avait commencé à atteindre des niveaux de production de masse. En 2019, le constructeur de véhicules électriques a livré 367 500 véhicules, en hausse de 50 % par rapport à l’année précédente. De plus, un total de 2,1 millions de véhicules électriques ont également été vendus dans le monde en 2019. Pendant ce temps, le PDG Henrik Fisker se préparait pour le CES 2020 avec son prototype Ocean SUV alimenté par batterie.

Les détails manquaient au CES et les affirmations de Fisker ont été prises avec un gros grain de sel. Par exemple, un article de The Verge notait que Fisker était connu pour sa « vision ambitieuse », mais qu’il était également réputé pour ses « difficultés à exécuter ».

Avance rapide jusqu’en novembre 2021.

La réalité du changement climatique frappe à la maison. Maintenant, la Maison Blanche fait pression pour que la moitié de tous les véhicules vendus aux États-Unis soient certifiés zéro émission d’ici 2030. Cela signifie qu’il y aura beaucoup de véhicules électriques. Un rapport récent évalue la valeur du marché mondial des véhicules électriques à plus de 2,49 billions de dollars d’ici 2027.

Ainsi, désormais cotée en bourse, Fisker capitalise sur ces catalyseurs en présentant son Ocean SUV prêt pour la production. Le Fisker Ocean alimenté par batterie commence à 37 499 $ et peut être acheté pour seulement 379 $ par mois avec un bail flexible. De plus, ce n’est pas n’importe quel vieux véhicule électrique – le modèle est également l’un des véhicules les plus durables au monde, grâce à des caractéristiques telles qu’un intérieur en cuir végétalien et son utilisation intensive de matériaux recyclés.

Le fait que l’action FSR ait connu une hausse en novembre est donc vraiment une évidence. Mais plus important encore, Fisker montre tous les signes de son exécution.

Le résultat sur le stock FSR

Il est facile de voir le potentiel de Fisker. Le marché des véhicules électriques est énorme et, après des décennies de curiosité, les véhicules à batterie se généralisent.

Tesla a montré à quel point le potentiel de croissance est spectaculaire pour les fabricants de véhicules électriques. Désormais, l’entreprise a l’avantage d’être le premier arrivé et il est peu probable qu’elle perde sa domination du marché de sitôt.

Je n’essaie pas de suggérer que Fisker est une autre Tesla. Cependant, Tesla a montré qu’il était possible de faire l’impensable – non seulement en créant une entreprise de véhicules électriques à partir de zéro, mais également en passant d’une capacité de production nulle à 238 000 véhicules électriques fabriqués en un trimestre.

L’action FSR connaîtra-t-elle un jour la croissance explosive que l’action TSLA a connue ? Sa montée de 33% en novembre était un bon début. Les analystes optimistes sur Fisker ne manquent pas non plus. Par exemple, l’analyste de Bank of America, John Murphy, a récemment relevé son objectif de cours de 18 $ à 24 $.

L’essentiel ici? Fisker a du potentiel et le risque lié à l’investissement dans cette entreprise est considérablement moindre qu’auparavant. Avec un an de production, ses plans pourraient encore aller de travers. Cependant, avec des versions prêtes pour la production de l’océan déjà exposées – les détails ont été publiés et les prix confirmés – le stock FSR ressemble de plus en plus à un bon candidat pour une croissance à long terme.

