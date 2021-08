Avec une bande Noelia ses charmes apparaissent dans les transparences | Instagram

Pendant quelques années, Noelia est devenue une célébrité grâce à un vidéo Cela a été partagé et plus tard, elle a très fièrement décidé de le recréer, mais fait comme il se doit, elle a gagné l’amour et l’admiration de ses fans, surtout lorsqu’elle apparaît portant ses charmes dans des transparences comme cela s’est produit dans sa dernière vidéo.

Noélia Il a toujours tendance à laisser ses fans plus que choqués et ravis de son contenu sur Instagram, qui a d’ailleurs mentionné que dans quelques mois, il cessera de publier constamment comme il l’a fait jusqu’à présent, car il déménagera vers Célébritéiffy.

Cependant l’interprète de “Bougie“Il continue de donner des images qui soulignent et mettent en valeur sa silhouette grâce à ses tenues, qui font pour la plupart partie de sa marque Noelicious, où l’on trouve de nombreux vêtements transparents comme ceux qu’elle utilise dans les leggings et aussi les sous-vêtements.

Ici, en regardant le beau coucher de soleil, je t’aime”, a écrit Noelia.

Il y a une heure, elle a partagé la vidéo sur son compte Instagram officiel, où elle se trouve sur son beau balcon qui offre d’ailleurs une belle vue, Noelia porte un body noir qui a une impression de lettres colorées, sans enlever la proéminence du fond noir et sur lui, il porte des leggings violets totalement transparents.

Quand le dos est tourné chanteur et femme d’affaires révèle ses charmes, qui peuvent être parfaitement appréciés grâce au fait que le corps est assez étroit, cette petite bande se perd dans sa beauté et grâce au vêtement translucide qu’elle a, elle est immédiatement perceptible.

En arrière-plan, on peut entendre l’un de ses plus récents singles intitulé “Je me touche“Cette mélodie qui nous invite à danser et à faire la fête est sortie en 2021 ainsi que son single”je n’ai pas échoué“qui est devenu la bannière de son retour tant attendu à la musique romantique.

Avec autant d’activités à faire, Noelia prend toujours le temps de partager avec ses fans qui sont toujours ravis de voir son contenu, cette vidéo en particulier compte plus de 26 000 vues à ce jour ainsi que 195 commentaires.

Magnifique à tous “,” Chose précieuse “,” Que de beaux bisous “, ont écrit certains fans.

La chanteuse est l’une des préférées du public car elle est originaire d’un pays avec autant de saveurs que Porto Rico, elle l’entretient et ils l’apprécient comme ils le font avec d’autres de leurs compatriotes tels que Chayanne, Ricky Martin et Daddy Yankee.