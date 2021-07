in

Avec une beauté, Maribel Guardia porte une robe élégante | INSTAGRAM

La talentueuse et la belle modèle, chauffeur Oui chanteuse costaricienne Maribel Guardia s’est avérée avoir de nombreux talents dans le monde du divertissement, se consolidant comme une bougie et des figures coniques de ce média qui à ce jour est toujours d’actualité et est l’un des favoris des téléspectateurs.

Cependant, la jolie femme grâce à la situation mondiale a décidé de changer de caméra de télévision pendant un certain temps caméras professionnelles qui se consacrent maintenant à la capturer dans différents ensembles de vêtements avec lesquels elle se consacre à la promotion des différents magasins de vêtements qui l’ont choisie comme leur ambassadeur officiel.

C’est vrai, pour ne pas risquer de sortir de sa maison, il est resté à l’intérieur, modelant depuis les plus beaux coins de sa maison toujours avec les meilleurs angles et accompagnant bien sûr les Robes qu’il promeut avec des accessoires élégants et avec un très bon goût pour les combiner dans ce morceau de divertissement.

A cette occasion, si elle sortait de chez elle mais ce n’était que pour accompagner une de ses amies les plus chères, une jument brune qui convenait parfaitement pour porter cette robe de bal rose en tissu translucide qui lui faisait une allure spectaculaire comme on ne l’a jamais vu auparavant.

Et c’est que son niveau d’eau pure dans ce tenue il a dépassé les attentes et bien plus encore car il correspond parfaitement au cheval comme s’il s’agissait d’un événement élégant dans une hacienda.

Malgré combien elle a pris soin de ces moments, elle voyage à travers les États-Unis, bien que ce pays compte déjà des millions de personnes vaccinées et donc les activités et les événements massifs ont été réactivés, donc Maribel a la possibilité de chanter dans les scénarios à nouveau et générer quelques bénéfices.

Après tant de mois sans travail, ses compétences d’influenceur l’ont aidé à rester à flot et à continuer à payer les factures, même si bien sûr, il a sûrement une excellente économie, cependant, il a décidé de continuer à travailler et de s’efforcer de laisser le meilleur pour lui. fils

Enfin, nous mentionnerons une vidéo amusante dans laquelle ils ont mis leurs histoires dans laquelle il a réussi à capturer une mouette faisant son truc et volant de la nourriture sur le quai où il profitait de la belle vue qu’il avait à San Francisco.

