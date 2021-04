avec une capacité de près de 7000 personnes

La compagnie de croisière Royal Caribbean, basé dans la ville de Miami, a publié plus de détails sur votre nouvelle croisière, appelé «Wonder of the Seas», actuellement en construction sur les chantiers navals de Saint-Nazaire (France).

D’une jauge brute de 236.857, ce croiseur ce sera le plus grand du monde lorsque vous commencez à parcourir le premier semestre 2022. Nommé “ Wonder of the Seas ”, ce navire mesurera 362 mètres de long et 64 mètres de large, en plus de 18 ponts et 2867 cabines pouvant accueillir jusqu’à 6988 personnes.

Le gigantesque et spectaculaire bateau de croisière «Wonder of the Seas».

Cet immense et luxueux bateau de croisière aura toutes sortes de confort. Il aura même “le premier parc vivant en mer, qui compte plus de 20 000 étages, sans oublier certains des restaurants et boutiques de spécialités haut de gamme les plus recherchés de la flotte », a détaillé Royal Caribbean dans un communiqué de presse.

En outre, ce navire aura un piscine et aire de sports amusant pour les invités avec des toboggans, des bains à remous et simulateur de surf ‘FlowRider’. Il y aura également des terrains de basket et de volley-ball, ainsi qu’un parcours de golf miniature. Il disposera également d’un spa et d’une salle de sport Vitality, d’un espace jeunesse comprenant une crèche pour bébés et tout-petits et un espace dédié aux adolescents.

Dans la zone de divertissement, il y aura des scènes où «des artistes de classe mondiale éclaireront la scène» nuit après nuit dans des spectacles et des productions originales, y compris des spectacles de patinage sur glace.