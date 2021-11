Alors qu’une autre caravane de Centraméricains et d’Haïtiens se dirige vers le nord jusqu’à la frontière sud des États-Unis, l’administration Biden fait peu d’efforts apparents pour se conformer à l’ordonnance d’un juge fédéral de rétablir la politique de séjour au Mexique, tout en prétendant également se concentrer sur la sécurité des frontières.

Le procureur général du Texas, Ken Paxton, qui a poursuivi à plusieurs reprises l’administration au sujet de l’immigration, a déclaré que l’administration invite des étrangers illégaux aux États-Unis tout en compliquant la tâche des agents des patrouilles frontalières.

Une caravane d’environ 2 000 Centraméricains et Haïtiens a récemment quitté Tapachula, au Mexique, le même jour où le président Biden a rencontré le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador. Au lieu d’envoyer un message clair à la caravane pour qu’elle fasse demi-tour, les dirigeants ont envoyé un message implicite que la frontière est ouverte et que la politique de rester au Mexique reste inopérante.

La caravane, dirigée par le leader du Center for Human Dignity Luis Garcia Villagran, devrait rencontrer l’ancien militant de l’Arizona Irineo Mujica à Veracruz, où elle sera rejointe par encore plus de personnes, avant de tenter de pénétrer illégalement aux États-Unis.

Leur destination est probablement le secteur de la vallée du Rio Grande au Texas, qui a subi le plus gros de l’immigration illégale, avec des centaines de milliers de personnes affluant à travers les villes frontalières de Donna, McAllen et Brownsville ces derniers mois. La partie la plus au sud du Texas est la plus courte distance de Veracruz.

Les protocoles de protection des migrants, le nom officiel de Remain in Mexico, restreignent la capacité des étrangers illégaux à rester aux États-Unis pendant les procédures d’immigration légales, ce qui réduit considérablement la charge supportée par les agences étatiques et fédérales chargées de défendre la frontière.

Si le MPP était réintégré, les membres de la caravane se verraient refuser l’entrée aux États-Unis. Ils seraient alors obligés d’attendre au Mexique pendant que leur dossier progressait dans le processus d’immigration légale, qui prend souvent des années.

Biden a suspendu la politique par décret en janvier le premier jour de son mandat. Le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, l’a officiellement interrompu en juillet, arguant que l’approche de la nouvelle administration consistant à libérer les demandeurs d’asile aux États-Unis était plus humaine.

Le Texas et le Missouri ont intenté une action en justice et un juge fédéral a ordonné à l’administration de rétablir la politique.

Alors que l’administration a déclaré qu’elle rétablirait le MPP en novembre, selon de récents documents judiciaires, des responsables de la Maison Blanche ont déclaré aux journalistes que le renouvellement de l’application n’était même pas à l’ordre du jour de la réunion Biden-Lopez Obrador du 18 novembre.

« Il n’y a pas vraiment d’attention, cette fois-ci, sur nos frontières », a déclaré un responsable de l’administration aux journalistes lors d’un appel en avant-première avant les pourparlers.

Lorsque les journalistes ont posé des questions sur Remain au Mexique, le responsable de la Maison Blanche a déclaré: «Ce n’est pas en fait l’un des thèmes ou des objectifs de [the meetings]. «

« L’administration Biden ne fait pas ce qu’elle doit faire pour arrêter » le franchissement illégal des frontières, a déclaré Paxton à Fox News Live. « En fait, ils l’invitent. »

« Il est clair pour moi que l’administration Biden ne veut pas arrêter cela », a-t-il déclaré. Pire encore, a-t-il accusé, l’administration « aide et encourage les cartels non seulement pour le transport de drogue mais aussi pour le transport d’êtres humains ».

Beaucoup d’entre eux « ont COVID, certains sont des trafiquants de drogue, potentiellement des criminels, ils pourraient être des terroristes », a averti Paxton. « Nous ne savons pas … Nous ne sommes pas en mesure de les suivre. »

Dans des remarques publiées avant le sommet des dirigeants nord-américains, Biden a affirmé que le Mexique et les États-Unis « étaient des pays égaux ».

Lopez Obrador a déclaré qu’il était déterminé à « aider à l’intégration de l’Amérique du Nord en tant que région » et a remercié Biden d’avoir exhorté le Congrès à amnistier des millions d’étrangers illégaux vivant déjà aux États-Unis.

Les deux dirigeants ont annoncé avoir lancé « des projets concrets ensemble qui amélioreront les réseaux de communication internationaux, renforceront les chaînes d’approvisionnement bilatérales et favoriseront le développement économique dans le sud du Mexique et en Amérique centrale ».

Ils ont également annoncé un investissement conjoint pour permettre aux deux pays de s’attaquer aux « causes profondes de la migration en Amérique centrale et d’augmenter durablement les revenus des petits agriculteurs et de réduire la déforestation dans le sud du Mexique ».

Ils se sont également vaguement engagés à « travailler conjointement pour s’engager avec d’autres partenaires des Amériques sur ce défi régional en poursuivant un nouveau pacte régional audacieux sur la migration et la protection », y compris la création de groupes de travail sur le trafic d’armes et la criminalité transfrontalière connexe et la sécurité des frontières. .

Les caravanes qui traversent le Mexique – principalement vers le secteur de la vallée du Rio Grande – passent par une région du Mexique contrôlée par le Cartel du Golfe, connu pour son réseau intégré de trafic d’êtres humains. Une caravane comptant jusqu’à 4 000 personnes a franchi un poste de contrôle routier tenu par des centaines de policiers mexicains dans le sud du Mexique en octobre.

Paxton dit qu’il fera tout ce qu’il faut pour s’assurer que l’administration respecte la loi. Le refus de Biden de le faire « a créé le chaos à notre frontière », a déclaré Paxton en septembre en demandant une ordonnance du tribunal pour obliger l’administration à cesser de traîner les pieds et à réintégrer le député. «Nos officiers travaillent sans relâche pour essayer de gérer la crise qui accable notre État.

« J’ai déjà poursuivi cette administration en justice et j’ai gagné – mais ils pensent toujours qu’ils sont au-dessus des lois et peuvent continuer à se dérober à leurs responsabilités. Il est temps d’empêcher l’administration Biden d’agir en dehors de la loi fédérale. Ils ont créé cette crise en invitant des étrangers illégaux à entrer illégalement dans notre pays. »