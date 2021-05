Avec une culture de travail hybride à la fois WFH et mobilier de bureau à la demande: Sidhant Lamba, Fabrento

L’industrie de la location de meubles en Inde se développera considérablement à partir de maintenant, car de plus en plus de gens veulent bien vivre et être à l’aise.

Avec la “ deuxième vague ” de la pandémie COVID-19 qui nous frappe, les Indiens retournent à nouveau chez eux et donnent la priorité au “ rester à la maison ” et au “ travail à domicile ” pour rester en sécurité et éviter d’attraper le virus redouté. Depuis que le verrouillage induit par la pandémie a été annoncé l’année dernière et que le concept de “ travail à distance ” est devenu une partie de notre réalité quotidienne, la demande de meubles Work-From-Home (WFH) a également augmenté massivement. Dans une conversation exclusive avec Financial express Online, Sidhant Lamba, fondateur, Fabrento dit que bien qu’il y ait eu un bond de plus de 200% dans leur segment de meubles WFH dans les mois qui ont suivi le verrouillage de 2020, la trajectoire a baissé dans une certaine mesure après la phase de déverrouillage; cependant, les meubles WFH ont continué à être populaires avec une augmentation d’au moins 50% de la demande par rapport à pré-Covid. Extraits:

Quelle a été la croissance de l’activité dans le segment «Mobilier WFH» depuis le début de la pandémie? Veuillez partager quelques chiffres pertinents à cet égard en prenant l’exemple de votre entreprise.

Avant que la pandémie ne survienne, nous avions une petite section pour les bureaux et les meubles d’étude à domicile. Cependant, le pivot à grande échelle de la FMH induit par la pandémie nous a aidés à convertir cette catégorie en une catégorie importante et en plein essor. À tel point que nous avons décidé de mettre en place une section dédiée à la WFH sur notre site Web et notre application mobile, et depuis, nous avons été témoins d’une fréquentation et de commandes raisonnablement bonnes de ce segment.

En parlant de chiffres, il est difficile de donner un chiffre exact puisqu’il s’agit d’une nouvelle catégorie, mais la demande dans ce domaine a été exponentielle. Dans les mois qui ont suivi la phase de déverrouillage, la demande dans cette catégorie avait ralenti dans une certaine mesure, mais nous constations toujours une augmentation de la demande de meubles et d’accessoires pour la maison WFH, par rapport à l’époque pré-Covid!

Au cours de la deuxième vague de Covid, la demande de meubles WFH a-t-elle de nouveau augmenté et de quel pourcentageIl est trop tôt pour dire si la demande de meubles WFH augmentera à nouveau (d’une manière similaire à l’année dernière). Nous devrons attendre et observer l’évolution du scénario dans les semaines et les mois à venir. Avec le redémarrage des verrouillages dans certaines régions du pays, nous sommes actuellement confrontés à des problèmes logistiques et ne sommes donc pas en mesure de livrer efficacement pour le moment. Aussi, pour la sécurité de nos employés, nous avons dû mettre en place des mesures pratiques pour les protéger contre le virus.

Hormis les meubles WFH, quels autres segments / catégories de meubles de location sont actuellement les plus demandés?Les meubles de chambre à coucher ont toujours été la catégorie la plus louée de Fabrento parmi nos clients. Au cours des derniers mois, à part les bureaux, les meubles de salon tels que les canapés et les fauteuils inclinables ont été très demandés.

Êtes-vous (ainsi que les autres acteurs / parties prenantes de l’industrie de la location de meubles en Inde) mieux préparés à faire face aux adversités socio-économiques découlant de la pandémie cette fois (deuxième vague)? Dans le cas où une autre série de verrouillages ou de couvre-feux à l’échelle nationale se produirait (a déjà commencé à se produire dans certaines régions du pays), quelles stratégies allez-vous mettre en œuvre pour faire face à la situation?Pour être honnête, il nous a été assez difficile de nous préparer à 100% à cette soudaine résurgence de l’épidémie virale (la deuxième vague). Cependant, en tant que marque indienne responsable, nous suivons toutes les directives du gouvernement et adhérons strictement aux verrouillages qui se produisent actuellement. À partir de maintenant, nous nous sommes concentrés sur les régions spécifiques qui sont pleinement opérationnelles (et dépourvues de verrouillages ou de restrictions). C’est ce qui semble être le mieux que nous puissions faire en ce moment! En outre, nous avons reprogrammé et reprogrammé les plans d’expansion de Fabrento dans les nouvelles zones / emplacements, qui seront mis en œuvre plus tard en temps voulu, une fois que l’épidémie à l’échelle du pays aura été atténuée ou contrôlée. Je crois que pour les entreprises, la clé pour faire face à la situation en ces temps difficiles est de développer l’empathie, d’assurer la durabilité et de maintenir les opérations commerciales aussi bien que possible.

Pensez-vous que l’isolement de Covid et les mantras «rester à la maison» et «travailler à domicile» ont permis aux gens de donner la priorité aux meubles et à la décoration de la maison? Et dans quelle mesure?Oui, c’est sûr qu’ils l’ont fait – et dans une très large mesure. Une fois le verrouillage de 2020 assoupli et les livraisons commencées, nous avons remarqué une augmentation des commandes, car les gens ont décidé qu’ils voulaient mieux vivre et utiliser leurs espaces plus efficacement et être “ à l’aise ” pendant leur séjour à la maison. De plus, je pense que les gens apprécient davantage leur vie et leurs relations personnelles après la pandémie, ce qui leur donne envie de vivre et de travailler avec facilité et confort.

Sidhant Lamba, fondateur, Fabrento

Étant donné que les bureaux / espaces de travail physiques sont à nouveau fermés et que la WFH est la norme, la demande de mobilier de bureau va-t-elle s’éteindre et être remplacée par du mobilier WFH?Oui, d’après ce que nous avons remarqué au cours des derniers mois, la demande de mobilier de bureau s’est un peu étouffée et / ou a été affectée dans une certaine mesure, car il semble que Covid est là pour rester pendant un certain temps. Nous apprenons et évoluons tous constamment pour vivre autour de cette dure réalité. Cependant, au fur et à mesure que la vague passera, les gens tenteront de retourner à leur «nouvelle vie normale», car il est en effet difficile de rester à la maison en permanence. En outre, une interaction physique basée sur le bureau est nécessaire pour la consolidation d’équipe, la concentration sur le client et la planification, entre autres.

Donc, à mon avis, la plupart des entreprises vont devoir trouver un équilibre viable entre la FMH et le travail physique basé sur des bureaux à l’avenir; et par conséquent, le mobilier de la WFH et le mobilier de bureau conserveront leurs propres motifs respectifs dans les temps à venir (ce ne sera ni «tel» ni «ce genre de scénario!).

À votre avis, quelle devrait être la voie à suivre pour le secteur indien de la location de meubles à partir de maintenant? Va-t-il à peine se maintenir ou prospérer pendant et après la deuxième vague?L’industrie de la location de meubles en Inde se développera considérablement à partir de maintenant, car de plus en plus de gens veulent bien vivre et être à l’aise, mais ne veulent pas se faire un trou dans leurs poches en achetant des choses (tout type de produits physiques comme des meubles, etc. ) en ces temps instables / incertains. Par conséquent, les gens vont continuer à louer, car de plus en plus d’Indiens (en particulier les milléniaux) se déplacent constamment entre les villes et les emplois, et continueront de le faire lorsque la pandémie s’atténuera.

Un énorme avantage de la location de meubles (par opposition à EMI ou à d’autres options d’achat) est qu’ici vous pouvez retourner les meubles sans tracas, plutôt que d’avoir à être attaché aux meubles et à les déplacer avec vous et à supporter le fardeau. de paiement, même si vous n’avez peut-être plus besoin de ces meubles.

Au vu des faits ci-dessus, on peut dire avec certitude que les perspectives d’avenir sont prometteuses pour le secteur indien de la location de meubles; et qu’il continuera à se maintenir et à survivre d’une manière «plus forte que jamais», et pourra même commencer à «prospérer» si les innovations et les stratégies pertinentes dans le temps sont priorisées par les principaux acteurs de l’industrie.

Pouvez-vous partager des conseils de productivité décalés pour ceux qui travaillent à domicile en ce moment?

Voici mes deux cents de conseils de productivité pour les travailleurs de la FMH:

• Fixez-vous des plages horaires spécifiques pendant la FMH, comme vous le feriez lorsque vous vous dirigez vers le bureau. Cela aide à maintenir un équilibre sain entre le travail et la vie privée.

• Il est très tentant de se détendre et de regarder la nouvelle émission et de tergiverser, mais sachez toujours que le travail devra être fait, maintenant ou plus tard.

• La période de la FMH est aussi une excellente occasion de passer du temps avec la famille, alors assurez-vous de prendre vos repas avec les membres de la famille (peu importe à quel point vous êtes occupé!). Les liens sont essentiels pour avoir une santé mentale stable en ces temps difficiles.

• Même virtuellement, soyez là pour vos coéquipiers et vos subordonnés lors des appels et des chats vidéo. Vous ne savez jamais qui pourrait avoir des moments difficiles mentalement. Boostez leur moral. Encouragez l’esprit d’équipe.

Quelles sont certaines des mesures clés que Fabrento a prises ces derniers mois pour aider les travailleurs à distance ou la main-d’œuvre à domicile et leur faciliter la vie?

L’année dernière, lorsque la première vague de Covid a commencé à se détendre, nous avions adopté une politique de travail «hybride», c’est-à-dire une combinaison de travail à distance / travail à distance et de travail au bureau. Nous avons organisé des réunions uniquement lorsque cela était absolument nécessaire dans notre bureau, et mis en œuvre des processus transparents vis-à-vis de la WFH pour la plupart de nos employés, dans lesquels ils pouvaient assurer le suivi et communiquer via les canaux souhaités avec les membres de l’équipe, et également prendre toutes les réunions avec les clients. par téléphone plutôt que d’avoir des réunions physiques (à moins que ce ne soit radicalement important).

Quelles mesures avez-vous prises / prenez-vous pour donner la priorité à la sécurité de vos employés lors de la deuxième vague?Puisque Fabrento a son siège à Delhi-NCR, nous sommes actuellement en lock-out (selon les directives du gouvernement de Delhi) et tout le monde chez Fabrento travaille à domicile. Nous proposons également une aide financière et d’autres types d’aide / d’aide dont nos employés peuvent avoir besoin pour une assistance médicale ou des urgences.

