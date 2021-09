Avec une défense de départ en attente contre Teixeira, Blachowicz n’exclut pas de monter chez les poids lourds

in

À la veille de sa deuxième défense de ceinture en tant que monarque de 205 livres, Jan Blachowicz il voit d’un bon œil une évolution potentielle vers les Full Weights.

Le Polonais défend sa couronne dans le UFC 267 en vue de Glover teixeira, et sans regarder le Brésilien, reconnaît qu’avec la montée en puissance de combattants tels que Jiri Prochazka et Aleksandar Rákic, la division Semi-Complet traverse un grand moment, mettant notamment en avant le numéro sept du classement, Magomed Ankalaev.

Avis

“Le moment des 205 livres est très bon”, a déclaré le joueur de 38 ans lors d’une interview avec MMA Fighting (transcription avec l’aimable autorisation d’Ag Fight). «Il y a beaucoup de bons jeunes combattants prêts à vous combattre. Ankalaev va combattre dans le même événement que moi, et c’est un très bon combattant. Je suis surexcité. Ces gars-là me motivent à aller au gymnase et à m’entraîner dur. Ils sont bons, donc je dois être en forme tout le temps.

Blachowicz, qui vient d’arracher l’invaincu de Israël Adesanya dans le UFC 259, croit que monter au Complet est une possibilité latente.

«Ils sont tous différents, dans le style, le mouvement et la taille. C’est incroyable comment la division est maintenant. Peut-être qu’à l’avenir, il aura quelques combats dans le Complete, mais nous verrons ce qui se passe. Pour le moment, mon esprit est fixé sur Glover.

Comme Blachowicz, Teixeira, à 41 ans, connaît une séquence de cinq victoires consécutives, dont seulement quatre ont été complétées. Le Brésilien n’a plus connu la défaite depuis mi-2018.

L’UFC 267 aura lieu le 30 octobre depuis Fight Island à Abu Dhabi.

Vous pouvez me trouver sur Twitter comme @JulioFernandoN.

Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/

Publicité