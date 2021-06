Avec une extension à 10 villes, MyBranch redéfinit la culture du coworking dans les villes de niveau 3 et 4

Avec une configuration de bureau, MyBranch fournit également un support d’infrastructure informatique et un accès Internet de qualité professionnelle.

MyBranch, le fournisseur d’espace de travail partagé, s’étend à 10 villes dans quatre États ce mois-ci. A ce jour, elle dispose d’espaces de bureaux « à louer » dans 27 villes. La société propose également des solutions de bout en bout pour la mise en place d’un espace de bureau professionnel pour gérer des entreprises dans les villes de niveau II, III et IV.

L’expansion vise à achever cinq années de réussite dans la fourniture d’espaces de travail partagés et de permettre aux petites entreprises de prospérer. Les nouveaux centres ouvriront dans cinq villes du Gujarat, dont Balasinor, Anand, Ankaleshwar, Bareja et Deesa, trois villes du Maharashtra, dont Akola, Nandurbar et Dhule, le Ratlam du Madhya Pradesh et un espace dans le district de Jammu au Jammu-et-Cachemire. Avec ces nouveaux espaces, l’entreprise comptera un total de 40 centres de co-working dans 37 villes à travers l’Inde.

Avec une configuration de bureau, MyBranch fournit également un support d’infrastructure informatique et un accès Internet de qualité professionnelle. Plus intéressant encore, il répond également au besoin de salles de réunion, de formation et de conférence, les clients peuvent en bénéficier en fonction de leurs besoins. La société prend également des dispositions pour l’existence virtuelle et les activités de branding de ses clients. Ils peuvent mettre en place des bannières, des standees et des visuels publicitaires autour de leur lieu de travail. Respectant la réglementation Covid, MyBranch a également pris des dispositions pour assurer une bonne hygiène dans tous ses espaces de co-working en assurant une gestion des installations en interne, une fumigation régulière et une bonne distanciation.

Kushal Bhargava, co-fondateur de MyBranch, a déclaré : « Nous voulions créer des espaces de coworking dans les villes de niveau II, III et IV parce que nous avons réalisé qu’il y avait un besoin de bureaux professionnels dans les petites villes. De nombreux cadres salariés qui ont dû commencer à travailler à domicile après la pandémie manquent d’un environnement de travail propice à la maison. Il existe également plusieurs petites entreprises qui recherchent des bureaux économiques et où elles n’ont pas à dépenser d’énormes sommes d’argent, nous leur donnons donc un espace approprié qu’elles peuvent appeler leur bureau. Notre objectif est de construire 100 centres de co-working à travers l’Inde d’ici la fin de 2022.

