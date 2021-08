Avec une nouvelle collecte de fonds de 105 millions de dollars, la plateforme de fabrication B2B Zetwerk rejoint le club des licornes

L’investissement, qui fait partie du cycle financier de série E de la société, est également soutenu par Lightspeed Venture Partners, Greenoaks Capital et Accel.

La plate-forme de fabrication B2B basée sur la technologie, Zetwerk, lève 105 millions de dollars (crore de Rs 782,75) auprès d’un groupe d’investisseurs dirigé par D1 Capital Partners, selon les documents déposés par la société auprès du RoC plus tôt cette semaine.

L’investissement, qui fait partie du cycle financier de série E de la société, est également soutenu par Lightspeed Venture Partners, Greenoaks Capital et Accel.

La taille totale du tour pourrait être plus importante et est estimée à environ 150 millions de dollars, selon certains médias. La collecte de fonds valorise l’entreprise à plus d’un milliard de dollars, l’ajoutant au club des licornes.

Zetwerk n’a pas répondu aux questions de FE.

Le dernier financement intervient un peu plus de six mois après que la start-up basée à Bengaluru a levé environ 120 millions de dollars auprès d’investisseurs pour une valorisation estimée à environ 600 millions de dollars. Fondée en mai 2018, Zetwerk gère un réseau de fabrication mondial soutenu par la technologie. La société est partenaire d’acteurs de premier plan dans les catégories pièces de précision, biens d’équipement et biens de consommation et offre une gamme complète de services de fabrication allant des composants sur mesure à la production en série et à la gestion de la chaîne d’approvisionnement. Elle travaille avec plus de 2 000 fournisseurs et a exécuté et livré dans les délais plus de 1 000 projets dans plus de 15 pays.

Les revenus d’exploitation de la société sont passés de Rs 949 crore en FY21 à Rs 360 crore en FY20. Les pertes se sont réduites à 2% des revenus contre 8% il y a un an, a affirmé la firme.

Zetwerk vise à améliorer ses performances au cours de l’exercice en cours grâce à la croissance des dépenses publiques et privées dans les infrastructures, les biens de consommation durables, l’électronique, l’aérospatiale et les énergies renouvelables.

Avec la pandémie accélérant l’adoption du numérique, l’appétit des investisseurs pour les start-up reste élevé. L’Inde a ajouté 25 licornes jusqu’à présent cette année.

