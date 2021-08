Avec une nouvelle collecte de fonds de 90 millions de dollars, CoinDCX devient la première licorne crypto de l’Inde

in

La société prévoit de lancer l’initiative CoinDCX Prime, son offre dans l’espace HNI et entreprise et le produit de commerce mondial Cosmex dans les prochains mois.

L’échange de crypto-monnaie CoinDCX a levé un nouveau financement de 90 millions de dollars dirigé par le cofondateur de Facebook, Eduardo Saverin, B Capital Group, à une valorisation post-monnaie de 1,1 milliard de dollars, rejoignant les rangs des licornes. L’investissement qui fait partie du cycle financier de série C de la société a également été soutenu par un groupe d’investisseurs existants, notamment Coinbase Ventures, Polychain Capital, Block.one et Jump Capital.

CoinDCX est le premier échange local de crypto-monnaie à atteindre le statut de licorne.

Le nouveau capital sera principalement utilisé pour intensifier l’embauche dans plusieurs fonctions, soutenir de nouvelles initiatives commerciales et nouer des partenariats avec des acteurs de la technologie financière pour aider à élargir la base d’investisseurs crypto, a déclaré la société dans un communiqué mardi. Une partie des fonds sera également déployée pour créer des produits de nouvelle génération et soutenir une gamme de projets, notamment des campagnes de fidélisation de la clientèle. Le co-fondateur et PDG Sumit Gupta a déclaré que les fonds levés seront alloués à “l’expansion (amener plus d’Indiens à la crypto / faire de la crypto une classe d’actifs d’investissement populaire en Inde)… qui répondra à notre histoire de croissance”.

“L’Inde connaît une croissance spectaculaire de la demande de crypto-monnaies et d’actifs numériques, mais seules quelques plates-formes offrent l’efficacité, la sécurité et la conformité auxquelles les investisseurs s’attendent”, a déclaré la société.

Fondé en 2018, CoinDCX prétend avoir déjà intégré plus de 3,5 millions d’utilisateurs et vise à amener 50 millions d’Indiens dans la crypto. La société a déclaré qu’elle continuerait à développer ses produits du côté des investissements et du commerce.

