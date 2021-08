Avec une nouvelle vague de chaleur à venir, nous avons demandé conseil à CARROT et à son fabricant

À l’approche d’une autre vague de chaleur au Royaume-Uni, nous comptons généralement sur nos applications météo préférées pour nous informer de la température du jour et de la semaine suivantes. Au cours des dernières années, CARROT a été l’une des applications incontournables sur iOS et Android pour faire exactement cela, mais avec une torsion.

Développée par Brian Mueller, l’application comporte un personnage qui, selon l’attitude que vous lui avez donnée, peut vous lire la météo quotidienne sous forme d’injures ou d’éloges, selon votre état d’esprit pour la journée.

Il a récemment été mis à jour vers la version 5.0, apportant une grande refonte à l’application tout en donnant aux utilisateurs la possibilité de personnaliser la mise en page sous la forme qu’ils jugeaient appropriée.

Nous avons parlé à Brian de CARROT sur la façon dont l’application est née, ainsi que de ses plans pour l’avenir avec iOS 15 et d’autres mises à jour qui devraient arriver bientôt.

Apporter du culot aux applications météo

Chaque projet commence par une idée, et pour Mueller, cela a commencé avec une application de liste de tâches CARROT qui a précédé l’application météo.

« J’ai créé l’application CARROT d’origine, la liste de tâches, car je voulais créer une liste de tâches amusante et engageante plutôt qu’ennuyeuse et lourde (comme la plupart des listes de tâches étaient de retour en 2013). » Mueller nous dit. « Après le lancement de CARROT To-Do, cela semblait être une idée amusante de créer une série d’applications mettant toutes en vedette le même personnage. La météo était une prochaine étape évidente car il était facile de trouver un tas de blagues pour toutes les différentes conditions météorologiques. »

L’application a vu une énorme mise à jour arriver au début de 2020, apportant une toute nouvelle interface utilisateur tout en donnant aux utilisateurs la possibilité de modifier la présentation de l’application en fonction de leurs besoins. Nous nous sommes demandé ce qui avait poussé Mueller à changer cela pour 5.0 maintenant.

“CARROT Weather a commencé avec un design purement axé sur le divertissement – il se concentrait davantage sur les blagues que sur la météo”, ajoute Mueller. « Au fil du temps, grâce à la popularité de l’application, j’ai pu me concentrer de plus en plus sur la façon de faire de l’application une application météo géniale également. La conception 5.0 visait à trouver l’équilibre parfait entre les deux parties différentes de l’application, le côté divertissement et le côté application météo professionnelle.

(Crédit image : TechRadar)

Une version Android existe également, apportant le culot et les fonctionnalités utiles que vous avez appris à connaître sur iOS.

« Le port Android était étonnamment simple. » Müller explique. « Je dirais que la seule chose qui m’a surpris, c’est qu’il y avait tellement de façons différentes d’accomplir la même tâche, comme obtenir l’emplacement de l’utilisateur, et que certaines étaient moins prises en charge que d’autres. Mais je suppose que cela arrivera forcément avec n’importe quelle plate-forme qui existe depuis une décennie ou plus.

Bien sûr, un aspect important de CARROT est le personnage lui-même. Vous pouvez demander qu’il vous donne des réponses douces, ou le définir pour qu’il soit incroyablement abusif si vous le souhaitez.

“J’ai toujours voulu créer une application qui avait une attitude plus sarcastique, car il y a tellement d’applications qui sont si ennuyeuses et positives.” dit Mueller. «Ma famille a toujours eu ce genre de va-et-vient où nous nous moquons constamment les uns des autres, alors le ton me vient facilement. Et je peux simplement télécharger des blagues sur CARROT à distance, donc cela fonctionne très bien si je veux y inclure quelque chose sur les événements actuels.

Bien que nous ayons demandé à CARROT comment elle se sentait dans sa cinquième itération, nous avons reçu un fort « pas de commentaire » et rien de plus.

Enfin, avec iOS 15, iPadOS 15 et macOS 12 Monterey en route, nous voulions savoir si Mueller était amoureux des nouvelles fonctionnalités et si celles-ci verraient bientôt leur apparition dans CARROT. “Oui, il y a beaucoup de choses intéressantes à venir dans iOS 15 que je prévois d’utiliser”, dit-il. « SharePlay, je pense, est la nouvelle fonctionnalité la plus importante et la plus intéressante à venir cette année. »

Analyse : une application météo avec attitude

Pendant des années, les applications météo étaient très minimes pour les utilisateurs en termes de fonctionnalités et même de conception. Ceux-ci indiqueraient généralement le temps qu’il faisait pour la journée ou la semaine, et s’il allait pleuvoir. Au fur et à mesure que les années passaient et que les systèmes d’exploitation devenaient plus raffinés, cela a inspiré les développeurs à voir comment les applications météorologiques pourraient être meilleures, c’est là que Dark Sky, AccuWeather et CARROT sont tous entrés en jeu au fil des ans.

Mais CAROTTE a apporté quelque chose de différent une fois que le personnage a commencé à devenir viral sur les réseaux sociaux, et cela n’a pas semblé être une blague qui est progressivement devenue obsolète. Ce qui a aidé cela, c’est de garder le personnage au courant des nouvelles et des événements actuels.

La dernière élection américaine, par exemple, a été référencée par CARROT quelques heures plus tard, une fois les sondages terminés. Les utilisateurs vérifiaient la météo et rencontraient les mots d’esprit – et ce sont des choses comme celles-ci qui empêchent l’application d’être prévisible ou de s’en tenir aux mêmes punchlines. C’est frais et drôle en permanence.

(Crédit image : TechRadar)

Avec Dark Sky désormais propriété d’Apple et ses fonctionnalités s’infiltrant lentement dans l’application météo iOS de première partie, nous constatons déjà quelques changements dans iOS 15 – bien qu’il n’y ait toujours pas d’application météo dédiée sur iPadOS 15 et macOS 12 Monterey. Mais cela signifie seulement plus d’opportunités pour CARROT et d’autres applications météo d’être utilisées sur ces appareils à la place.

Bien qu’il existe de nombreuses possibilités pour CARROT, comme remplacer Siri et Google Assistant, ou être une compétence Amazon Echo pour votre Dot and Fire Stick pour vous recommander des émissions de télévision et des films, une application météo comme CARROT offre de nombreuses possibilités. Son innovation ne montre que ce qui pourrait arriver ensuite pour l’application, une fois qu’Apple et Google offriront de nouvelles opportunités aux développeurs sous la forme de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux appareils.

