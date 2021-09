Avec une subvention de 25 millions de dollars, Univ. de Washington dirigera un nouveau centre d’optoélectronique de très haute technologie

in

Le professeur David Ginger de l’Université de Washington dirigera le nouveau Centre d’intégration des matériaux optoélectroniques modernes à la demande (IMOD). (Dennis Wise Photo / UW)

L’Université de Washington dirigera une cohorte de chercheurs de 11 universités dans le cadre d’un nouveau Centre pour l’intégration de matériaux optoélectroniques modernes à la demande, ou IMOD. La National Science Foundation a annoncé aujourd’hui que l’effort recevra une subvention de 25 millions de dollars sur cinq ans du Science and Technology Center.

L’optoélectronique consiste à créer des composants optiques de nouvelle génération qui utilisent des photons plutôt que des électrons, mais peuvent s’interfacer avec des circuits électroniques plus traditionnels. Les dispositifs incorporant la technologie optoélectronique comprennent les diodes électroluminescentes, les lasers à semi-conducteurs, les capteurs d’image et les composants des technologies de communication et d’informatique quantiques.

« Au début de l’électronique, un ordinateur remplissait une pièce entière. Maintenant, nous transportons tous des smartphones des millions de fois plus puissants dans nos poches », a déclaré le directeur de l’IMOD, David Ginger, dans un communiqué.

« Aujourd’hui, nous voyons une opportunité pour les avancées dans les matériaux et la fabrication évolutive de faire la même chose pour l’optoélectronique : pouvons-nous prendre une expérience d’optique quantique qui remplit une pièce entière et en installer des milliers – voire des millions – sur une puce, permettant une nouvelle révolution ? En cours de route, nous prévoyons que la science d’IMOD aidera à relever quelques défis plus familiers, comme améliorer l’affichage du téléphone portable que vous avez déjà dans votre poche afin que la batterie dure plus longtemps », a-t-il déclaré.

En plus de diriger IMOD, Ginger est scientifique en chef à l’UW Clean Energy Institute, Alvin L. et Verla R. Kwiram professeur de chimie à l’UW, et co-directeur de NW IMPACT.

Le nouvel effort réunira des experts en chimie, en science des matériaux, des physiciens et des ingénieurs en mécanique et en électricité. Les chercheurs travailleront au développement de nouveaux matériaux utilisés en optoélectronique et des stratégies de fabrication.

Le projet comprend également des initiatives éducatives, notamment la sensibilisation aux STIM et la collaboration avec les enseignants du secondaire sur l’élaboration des programmes d’études. Le centre lance des programmes de mentorat, de formation et de stages en mettant l’accent sur les participants des groupes sous-représentés dans les STEM et les étudiants de première génération.

IMOD est également en train de créer une installation de banc d’essai de formation Quantum pour soutenir les efforts liés à la main-d’œuvre.

Le centre compte de nombreux partenaires externes, notamment des organisations basées à Washington telles qu’Amazon, Microsoft, le Pacific Northwest National Laboratory et le Washington State Department of Commerce.

Les 10 autres établissements universitaires participant à IMOD sont l’Université du Maryland à College Park; l’Université de Pennsylvanie, l’Université Lehigh, l’Université Columbia, le Georgia Institute of Technology, l’Université Northwestern, le City College de New York, l’Université de Chicago, l’Université du Colorado à Boulder et l’Université du Maryland dans le comté de Baltimore.