Avec une superbe robe Jennifer Lopez ressemble à une princesse

Jennifer Lopez s'habille comme une princesse pour On My Way

Pour les fans de la chanteuse et actrice Jennifer Lopez, la voir porter des tenues impressionnantes est déjà quelque chose des plus courants, cependant, elle trouve toujours le moyen créatif et glamour de surprendre ses followers, comme dans sa récente vidéo où s’habiller comme une princesse.

La célèbre célébrité et femme d’affaires s’est distinguée par son excellent goût pour la mode, vous savez sûrement déjà qu’elle a une ligne de vêtements, avec plus de 35 ans de carrière Jennifer Lopez il s’est fait un nom dans l’industrie.

Chacun des projets de La Diva del Bronxs devient un succès, surtout quand il s’agit de musique, dans quelques jours il lancera le Vidéo officielle de sa simplicité Sur mon chemin, chanson officielle de son prochain film « Marry Me », avec elle-même, Maluma et Owen Wilson.

À travers son compte Instagram officiel, la célèbre chanteuse et femme d’affaires a partagé une courte introduction à sa prochaine vidéo, et suivant la tendance de « Marry Me », elle apparaît dans une belle robe de mariée bien qu’elle ressemble plus à une princesse.

La robe est épaules tombantes avec des manches bouffantes, le dessin est ajusté à la taille avec une petite ceinture dans le même ton que sa robe, juste à hauteur de ses hanches, elle s’ouvre un peu sur le devant.

Le drapé du tissu de ce beau vêtement s’ouvre un peu, bien qu’il ne soit pas beaucoup apprécié au début de la vidéo du fait qu’il y a un peu de fumée comme décor, presque à la fin on peut voir quelques plis qui semblent pour former une texture intéressante au tissu.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO.

Une autre tenue impressionnante qu’elle porte est un costume complet à sequins, tout en noir, y compris le haut qu’elle porte sous sa veste, malgré le fait que ce costume ne soit pas ajusté à sa taille, ses courbes sont parfaitement marquées grâce au fait que Le pantalon est ajusté à la taille.

Dans ta description Jennifer Lopez Elle affirme qu’elle est extrêmement heureuse de l’acceptation que ce single a eu, qu’elle a joué aux AMA et depuis lors, il n’a pas cessé de jouer, surtout qu’elle en a également beaucoup fait la promotion.

Il y a un jour, il a publié cette petite partie de sa vidéo officielle, en réponse de ses admirateurs, ces images sont sur le point d’atteindre 600 000 vues et 6 000 commentaires.