Avec une tenue frappante, Kim Kardashian laisse tout le monde choqué | .

Dans une nouvelle publication, la femme d’affaires et socialite mondain L’Américaine Kim Kardashian a partagé une publication dans laquelle elle apparaît portant ses charmes d’une manière particulière, avec une tenue saisissante qui a laissé plusieurs internautes plus que choqués.

Afin de passer ” inaperçue ” elle a décidé de porter ce vêtement sombre, couvrant complètement sa silhouette, Kim Kardashian elle accompagnait son ex-mari Kanye ouest avec une pièce complète qui a immédiatement rappelé à beaucoup un costume bien connu.

La sœur aînée de Kendall Jenner assisté à la présentation de “Donda“, qui est le nouveau projet musical de son ex-partenaire, il s’agit de la deuxième présentation de l’album.

La femme d’affaires se caractérise par toujours attirer l’attention avec ses tenues et malgré le fait qu’elle ne rencontre plus le rappeur, elle continue de le soutenir inconditionnellement, non seulement parce qu’il est le père de ses quatre enfants mais à cause du fait qu’il entretient un très bonne relation avec il a apparemment fini comme amis.

Kanye West est actif depuis 1996, avec 25 ans de carrière et 9 albums, il en a sorti un de plus en 2021, malgré le fait qu’à des occasions constantes l’artiste et célébrité du rap ait réussi à créer des opinions partagées parmi les différents publics qui l’écoutent. sa musique et connaît ses controverses, avec cette nouvelle sortie musicale on retrouve non seulement ses mélodies mais elle est pleinement associée à la mode et au glamour.

Il s’agissait de la deuxième présentation du nouvel album du rappeur, où Kim Kardashian apparaissait rappelant un épisode de la série American Horror Stories avec ce look à la manière du sadisme.

Le design a été réalisé par la célèbre marque Balenciaga, recouvrant entièrement son corps d’une presse noire ne laissant que sa bouche et ses yeux visibles, ses cheveux sont rassemblés en une tresse haute.

Le nouvel album de West avait été en retard dans sa sortie cependant, depuis sa sortie, ses followers sont plus que ravis, par le type de mélodies en plus des supposés messages cachés qui s’y trouvent.

Non seulement Kim Kardashian a été la seule à porter ce style de vêtements saisissants, mais aussi l’artiste ainsi que le rappeur lui-même, bien sûr tous ne portaient pas la même tenue que la femme d’affaires et le mannequin mais ils arboraient le même style.

Les vêtements que l’entreprise portait faisaient partie de la nouvelle collection printemps / été 2022 de Balenciaga, tout comme la cagoule qu’il portait faisait également partie de la marque susmentionnée que nous avons vue sur leurs podiums, à l’ouverture du nouveau podium de dit collection.

Demma Gvasalia la créatrice de mode est apparue à la fin du défilé de Donda, qui est la créatrice de Balenciaga et se caractérise également par le maintien d’un manque de couleur dans ses créations, ce n’est donc pas une coïncidence si Kim est apparue vêtue d’une tenue de sa création ainsi que le rappeur.

Selon le magazine Vogue, le nouvel album de Kanye West est son projet le plus ambitieux à ce jour.

Il y a 16 heures que la propriétaire SKIMS a partagé cette publication, elle y a partagé quelques photos d’elle ainsi que ses enfants et le rappeur vivant avec ses petits, sur une photo qu’elle portait le petit Chicago ainsi qu’en compagnie de North et Saint.

Sa publication compte près de cinq millions de cœurs rouges depuis qu’il l’a partagée, elle compte également 27,3 commentaires, plusieurs d’entre eux en plus d’être ses fans font aussi partie de ses amis et de sa famille bien sûr.