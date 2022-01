Avec une valeur nette de 96 milliards de dollars, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, serait plus riche que Mukesh Ambani, Gautam Adani

Binance était la plus grande bourse de crypto-monnaie avec un volume de transactions sur 24 heures de 11,8 milliards de dollars, au moment du dépôt de ce rapport.

Ancien employé de McDonald’s et PDG du plus grand échange de crypto-monnaie au monde Binance Changpeng Zhao, connu sous le nom de CZ, est le milliardaire crypto le plus riche du monde avec une valeur nette qui le place dans la ligue des meilleurs tsars de la technologie tels que Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Larry Ellison et autres. Zhao était estimée à 96 milliards de dollars par Bloomberg. C’était la première fois que sa fortune était estimée. La valeur nette de 96 milliards de dollars (grâce au boom de la cryptographie) place Zhao devant le milliardaire indien Mukesh Ambani, qui valait 92,9 milliards de dollars au 9 janvier 2022, selon l’indice Bloomberg Billionaires.

Larry Ellison d’Oracle était le 10e plus riche avec une valeur nette de 107 milliards de dollars, tandis que Gautam Adani d’Adani Group avait une valeur nette de 78,6 milliards de dollars. Binance a été lancée il y a seulement quatre ans et demi en juillet 2017 par rapport aux autres entreprises héritées fondées il y a des décennies.

La fortune de Zhao est probablement sous-estimée car l’estimation de la richesse n’a pas pris en compte les avoirs cryptographiques personnels, y compris Bitcoin et le propre jeton de Binance connu sous le nom de Binance Coin (BNB), a déclaré Bloomberg dans un rapport. En 2021, BNB avait bondi d’environ 1 300 % par rapport à 41 $ début 2021, battant Bitcoin et Ethereum. Le taux de croissance du prix du BNB était supérieur à environ 63% de croissance de Bitcoin et à environ 42% de hausse d’Ethereum l’année dernière. BNB avait culminé à 675 $ en mai de l’année dernière avant de baisser à 261 $ vers la fin mai.

Alors que Forbes avait estimé la valeur nette de Zhao à 1,9 milliard de dollars en août 2021, selon Hurun Global Rich List 2021, Zhao avait une fortune de 8 milliards de dollars, en hausse de 208% par rapport à l’année précédente. Les autres entrepreneurs en cryptographie de l’indice Bloomberg Billionaires étaient le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, au 128e rang avec une valeur nette de 15,4 milliards de dollars et le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, au 279e rang avec une fortune de 8,9 milliards de dollars.

Binance était la plus grande bourse de crypto-monnaie avec un volume de transactions sur 24 heures de 11,8 milliards de dollars, au moment du dépôt de ce rapport, selon CoinMarketCap. Selon un blog Binance en novembre 2020, Zhao a entendu parler du Bitcoin en 2013 lors d’une partie de poker, après quoi il a décidé de miser sur la crypto et a même vendu son appartement pour acheter du Bitcoin. L’échange Binance pourrait valoir environ 300 milliards de dollars en tant qu’entreprise publique, selon d’anciens dirigeants de l’entreprise, selon un rapport du 11 novembre 2021 du Wall Street Journal.

