Avec utilité et différenciation, Cardano est un achat

Cardano (CCC:ADA-USD) est absolument un jeu de crypto-monnaie intrigant en ce moment. Je me risquerais à deviner que la plupart des investisseurs ayant une connaissance minimale de l’espace altcoin pourraient répondre avec précision à cela Bitcoin (CCC:BTC-USD) et Ethereum (CCC:ETH-USD) sont respectivement les acteurs numéro un et numéro deux en termes de capitalisation boursière. Au-delà de cela, j’imagine que la plupart, moi y compris, auraient du mal à en nommer davantage.

Source: Shutterstock.com

Cardano est l’espace réservé à la hausse rapide au numéro cinq dans le monde de la crypto-monnaie, classé par capitalisation boursière. En effet, il porte actuellement une capitalisation boursière de 38 milliards de dollars.

Franchement, il y a beaucoup à aimer à propos de Cardano au-delà de cela. Il y a des raisons légitimes de croire en la crypto et en sa capacité à aller de l’avant. Ce n’est pas une blague comme les autres cryptos. Cela mérite certainement un vrai regard pour les investisseurs qui ont l’intention d’ajouter une position crypto à leurs portefeuilles.

Cardano: ajouté à Coinbase

Coinbase a obtenu une liste Coinbase le 19 mars quelques jours seulement après avoir été répertoriée sur Coinbase Pro. Les partisans de la pièce espéraient depuis longtemps que la pièce ADA soit cotée auprès de Coinbase et maintenant qu’elle l’a fait, elle est disponible pour le commerce de détail entre Coinbase utilisateurs.

Cette décision devrait permettre à Cardano d’obtenir un plus grand soutien à l’avenir. La nouvelle fortuite est importante pour toute personne intéressée par l’établissement d’une participation dans Cardano. Il est également important de comprendre ce que cela signifie.

Preuve d’enjeu Vs. Preuve de travail

La pièce ADA native de Cardano est appelée «enjeu» dans l’écosystème. Tout cela fonctionne sur la base du principe de la preuve d’enjeu (POS).

La preuve d’enjeu est un mécanisme par lequel un consensus est atteint dans les transactions blockchain. La preuve d’enjeu signifie que les détenteurs de plus de pièces ont plus de pouvoir. Une personne ou une entité qui possède plus de pièces a une plus grande capacité à extraire des pièces et plus de pouvoir pour valider les transactions de blocage dans ladite pièce.

Cardano utilise POS comme mécanisme de consensus, et il est fondamentalement différent de Bitcoin dans la manière dont il est produit.

Bitcoin utilise la puissance de calcul distribuée pour résoudre des algorithmes qui à leur tour extraient une pièce de monnaie. Dans le système de Cardano, une partie prenante aléatoire est choisie pour produire un bloc plutôt que pour le minage. La preuve de systèmes de travail comme Bitcoin peut sans doute conduire à une plus grande centralisation, car la preuve de travail conduit les participants puissants à avoir des taux de hachage plus élevés. Les utilisateurs d’un tel système délèguent leur taux de hachage à des pools plus importants, car ces pools peuvent gagner plus facilement, ce qui récompense les contributeurs.

Dans Cardano POS, tous les détenteurs d’ADA peuvent participer à la recherche d’un consensus. La société affirme également que sa pièce ADA est plus évolutive que Bitcoin.

Quoi qu’il en soit, la preuve d’enjeu récompense l’engagement, tandis que la preuve de travail récompense la capacité brute de produire. C’est un argument raisonnable pour Cardano face à Bitcoin.

Cardano: Utilisations

Cardano a déjà une longueur d’avance sur de nombreux autres altcoins car il présente des cas d’utilisation dans les domaines de l’éducation, de la vente au détail, de l’agriculture, du gouvernement, des finances et de la santé.

À titre d’exemple, Cardano s’efforce d’accélérer l’intégration et la vérification d’identité dans le secteur financier. La vérification et l’authentification via la blockchain et ADA est un exemple de la façon dont elle sera utilisée.

Une autre application intéressante est la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement. Cardano cherche à appliquer la certification blockchain et la traçabilité de la ferme à la table avec ADA.

Dans l’ensemble, Cardano est un acteur très prometteur dans l’espace de la crypto-monnaie. Il a augmenté de plus de 1 000% depuis novembre. De nombreux experts sont très enthousiastes à propos de ses perspectives en tant que crypto-monnaie et de son potentiel d’appréciation du prix. Il y a beaucoup d’argent à gagner uniquement dans les transactions quotidiennes. Mais c’est vrai pour de nombreux altcoins aujourd’hui. La société a été fondée par le co-fondateur d’Ethereum et cherche à rendre quelque chose de tangible avec une réelle utilité. Cardano est rafraîchissant pour cela seul.

A la date de publication, Alex Sirois ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Alex Sirois est un collaborateur indépendant d’InvestorPlace dont le style d’investissement en actions personnelles est axé sur les choix d’actions à long terme, d’achat et de conservation, qui renforcent la richesse. Ayant travaillé dans plusieurs secteurs, du commerce électronique à la traduction en passant par l’éducation et utilisant son MBA de l’Université George Washington, il apporte un ensemble diversifié de compétences à travers lesquelles il filtre son écriture.