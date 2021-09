Avec WhatsApp, même la plus petite entreprise peut offrir une expérience numérique de classe mondiale : Abhijit Bose

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, avait déclaré en décembre de l’année dernière que l’application WhatsApp Business comptait plus de 50 millions d’utilisateurs dans le monde, dont environ 15 millions en Inde.

Technologie pour les MPME : Alors que les grandes entreprises technologiques continuent de se concentrer davantage sur les MPME et les petites entreprises indiennes pour stimuler la croissance, WhatsApp, l’application de messagerie appartenant à Facebook, propose également des solutions numériques destinées aux petites entreprises. Par exemple, la plate-forme API de l’entreprise, qu’elle a lancée en 2018 pour les entreprises, permet aux entreprises, y compris aux PME de plusieurs secteurs tels que la vente au détail et l’alimentation et les boissons, les technologies financières, les soins de santé, le commerce électronique, les restaurants, les hôtels, la livraison/logistique, etc. connectez-vous avec les clients dans une interface de chat. Lors de son événement Global Fintech Festival mardi, le directeur indien de la société, Abhijit Bose, a déclaré qu’avec WhatsApp, même la plus petite entreprise peut numériser ses processus sur mesure et offrir une expérience numérique fluide et de classe mondiale à sa clientèle et prospérer dans ce moment Fintech de l’Inde. .

« Nous voyons un potentiel énorme dans les conversations commerciales, ce qui donne une impulsion énorme à la croissance des entreprises et en particulier au progrès des communautés de petites entreprises. WhatsApp-API peut jouer un rôle déterminant dans la fourniture de solutions personnalisées rapides pour relever des défis uniques, que ce soit pour une grande entreprise, un solopreneur ou une micro-entreprise », a déclaré Bose.

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, en décembre de l’année dernière, lors de l’événement Facebook Fuel for India 2020, avait déclaré que l’application WhatsApp Business comptait plus de 50 millions d’utilisateurs dans le monde, dont environ 15 millions en Inde. Afin de faciliter davantage la vente des PME et d’autres entreprises sur WhatsApp, la société avait ajouté en novembre dernier un nouveau bouton d’achat permettant aux clients de découvrir le catalogue de l’entreprise et d’acheter des produits à partir de l’application. En décembre, WhatsApp avait annoncé le lancement d’une nouvelle fonctionnalité Carts pour doubler sa poussée vers l’achat et la vente de produits basés sur le chat entre les commerçants ou les petites entreprises et les clients.

Au cours de l’événement de mardi, Bose a en outre souligné l’objectif de WhatsApp d’atteindre une « banque inclusive » via la plate-forme API en reproduisant des modèles de banque mobile réussis avec des banques rurales et coopératives. Il a déclaré que tandis que les services bancaires des grandes banques sur WhatsApp continuaient de s’étendre, les premiers déploiements ont commencé avec de petites banques financières telles que AU Small Finance Bank et Equitas Small Finance Bank. “Il s’agit d’un segment bancaire spécifique créé par RBI avec un objectif d’inclusion financière pour les sections non desservies et mal desservies, y compris les petites unités commerciales, les petits agriculteurs et les agriculteurs marginaux, les micro et petites industries et les entités non organisées.”

