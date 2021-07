Avec Windows 11 à l’horizon : est-il conseillé d’acheter un ordinateur Windows 10 maintenant ? | La technologie

Le lancement de Windows 11 a créé une confusion générale concernant les besoins de base qu’un ordinateur doit avoir pour se mettre à jour vers la nouvelle version du système d’exploitation de Microsoft.

L’arrivée de Windows 11 n’a surpris personne, avant le lancement officiel, une version de développement a été divulguée qui a révélé la plupart des changements que Redmond avait préparés. Et même si tout le monde croyait que ce serait ça, ceux de Microsoft avaient des surprises dans leur manche, l’une d’entre elles étant les exigences officielles pour pouvoir mettre à jour vers la nouvelle version du logiciel.

Ces caractéristiques spécifiques ont fait grand bruit chez les utilisateurs, car Microsoft n’a pas été en mesure de transmettre correctement les spécifications nécessaires à un ordinateur de bureau ou portable pour mettre à jour sans problème vers Windows 11. L’outil disponible pour vérifier cela donne généralement une erreur et le principal problème est de désactiver le TPM, bien qu’après l’avoir activé, il puisse également donner une erreur.

Les ordinateurs Windows 10 bénéficieront d’une mise à niveau gratuite vers Windows 11

Tout ce gâchis a provoqué un état d’alerte au niveau des équipements actuellement utilisés et de ceux qui seront achetés jusqu’à ce que Windows 11 arrive officiellement dans le monde entier. Personne ne veut acheter un ordinateur portable et ensuite ne pas pouvoir passer à la nouvelle version du logiciel.

Ce qui se passe réellement, c’est que Les ordinateurs Windows 10 seront mis à niveau vers Windows 11 gratuitementMicrosoft n’a pas donné tous les détails à ce sujet. Mais comme la mise à jour logicielle précédente, celle-ci était gratuite pour tous les ordinateurs équipés de la dernière version du système d’exploitation de Microsoft.

En outre, tous les ordinateurs de bureau et ordinateurs portables vendus aujourd’hui sont livrés en standard avec Windows 10. Cela indique que la mise à niveau gratuite vers Windows 11 sera assurée le moment venu. Et lorsqu’il s’agit d’acheter un ordinateur, le plus probable est que les fonctionnalités et les spécifications sont plus que suffisantes pour que Windows 11 fonctionne sans trop de problèmes.

Certains ordinateurs ne pourront pas utiliser les applications Android sous Windows 11

Une autre chanson est la possibilité de tirer le meilleur parti de toutes les fonctionnalités et fonctionnalités de Windows 11. Dans ce cas, de nombreux ordinateurs, même les nouveaux, seront plus limités. L’exemple clair est la possibilité d’utiliser des applications Android dans Windows 11. Pour utiliser ces applications, des processeurs Intel seront nécessaires, au moins de la huitième génération à nos jours.

Les processeurs Intel Pentium et Celeron peuvent également en faire usage, mais la génération Apollo Lake ou plus récente. Cela limite les processeurs à partir de 2017 jusqu’à la date actuelle. Quant à AMD, on ne sait pas encore précisément comment il fonctionnera dans ses gammes de processeurs.

Configuration minimale requise pour Windows 11

Dans tous les cas, L’équipement actuel qui est acheté dépasse de loin les exigences minimales requises pour pouvoir utiliser Windows 11. Si vous ne les connaissez pas, nous vous laissons la liste complète de ces spécifications.

Processeur de 1 GHz ou plus, avec 2 cœurs ou plus qui fait partie de la liste des compatibles avec le système. 4 Go de RAM. 64 Go ou plus de stockage. Graphiques compatibles DirectX12 / WDDM 2.x Écran de plus de 9 pouces avec une résolution HD.

Windows 11 est l’une des versions les plus attendues du système d’exploitation de Microsoft, mais son arrivée a soulevé bien plus de questions que prévu. Au cours des prochaines semaines, ces problèmes commenceront à être résolus grâce au fait que de nombreux utilisateurs ont déjà commencé à tester la version bêta du système d’exploitation..

Il ne nous reste plus qu’à attendre que son lancement devienne officiel pour toutes les équipes. La date n’a pas encore été fixée, même si elle devrait être au dernier trimestre de l’année. La mise à jour peut être fournie avec la mise à jour d’automne classique pour les ordinateurs Windows. Tout ce que nous pouvons faire, c’est attendre des nouvelles de Microsoft.