« Avec Xavi j’ai beaucoup de feeling et je lui souhaite le meilleur »

13/11/2021 à 19:07 CET

Sergio Busquets, l’un des leaders de l’équipe espagnole, s’est adressé aux médias la veille de la « Roja » qui jouera le billet direct pour la Coupe du monde au Qatar. Le capitaine a succédé à Luis Enrique dans la salle de presse du stade sévillan pour analyser le duel contre la Suède et, bien sûr, l’arrivée de Xavi Hernández sur le banc de son équipe, le FC Barcelone.

En commençant par ce deuxième aspect, avec le nouveau « commandant » de l’équipe première du Barça, Busquets n’a épargné aucun éloge : « En tant que joueur, il était l’un des meilleurs sinon le meilleur de l’histoire de l’Espagne, en particulier la récente. J’ai eu la chance d’être avec lui, de le connaître en tant que partenaire et en tant que personne. Nous nous sommes entraînés quotidiennement au Barça et en équipe nationale en tant que partenaires de milieu de terrain, en jouant avec Andrés. Nous avions tous les trois un « sentiment » spécial et j’espère pouvoir l’égaler demain ou le dépasser à l’avenir (en nombre de matchs). C’est une fierté. Je lui souhaite le meilleur en tant qu’entraîneur, en tant qu’ancien coéquipier, ami et personne que je connais. Je sais comment il voit le football, je ne sais pas comment il est en tant qu’entraîneur, mais la façon dont il voit le football en tant que footballeur, il le fait bien. C’est le club que je veux, le mien, de lui, je ne peux pas lui souhaiter autre chose qui se passe bien & rdquor; .

A propos du match contre la Suède, Il a assuré que « dépendre de nous ne change rien. L’objectif est d’aller gagner et d’affronter le jeu de la même manière que d’habitude. Nous sommes une équipe offensive qui veut avoir le ballon et être compétitive. Le scénario a changé par rapport à la façon dont nous avons commencé la concentration, mais nous ne devons pas changer le style ».

LOUANGE POUR ‘LUCHO’

S’il ne s’est pas coupé en lançant des fleurs à Xavi, il ne s’est pas « retenu » avec Luis Enrique : « C’est un entraîneur de haut niveau, l’un des meilleurs au monde, pour ce qu’il a accompli et la performance qu’il a apportée aux joueurs. Je l’ai eu au Barça et je sais comment il travaille avec son staff. Il aide les joueurs, il leur donne des solutions qui se concrétisent par la suite. C’est un luxe, car ces types d’entraîneurs sont des entraîneurs de club, sans sous-estimer les entraîneurs, qui sont très bons. »

Concernant son moment personnel, ‘Busi’ a assuré que « Je me sens très bien et je profite beaucoup. Il y a un groupe spectaculaire et un coach qui me fait beaucoup confiance. J’essaie de capturer le jeu que j’ai toujours affiché. Après le championnat d’Europe j’ai dit non C’était le moment et me voilà. Maintenant le prochain défi c’est la Coupe du monde. Si je me sens bien, j’espère pouvoir continuer encore quelques matchs, mais cela dépend de beaucoup de choses, aussi de ton club . «