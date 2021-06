Avec XPeng atteignant des objectifs ambitieux, l’action XPEV est un achat

Constructeur de véhicules électriques XPeng (NYSE :XPEV) donne une forte concurrence aux autres acteurs du VE, y compris Nio (NYSE :NIO). Bien qu’il ait été touché par la pénurie de puces, Xpeng a réussi à signaler des nombres de livraisons impressionnants pour le mois de mai. Bien qu’il n’y ait qu’une légère augmentation par rapport aux chiffres de livraison d’avril, la société a réussi à enregistrer une forte croissance d’une année sur l’autre. L’avenir s’annonce radieux pour le stock XPEV.

Source : Andy Feng / Shutterstock.com

Il semble que l’industrie soit enfin sortie de la crise des semi-conducteurs, de sorte que les fabricants de véhicules électriques verront une augmentation de la demande.

XPeng a le potentiel de répondre à la demande croissante des consommateurs et augmentera le stock. L’action XPEV s’échange actuellement à 41,22 $. Je suis optimiste sur l’action pour l’énorme opportunité de marché et la forte progression dans le domaine de la conduite autonome. Dans cet esprit, examinons le cas d’investissement pour les actions XPEV.

Des numéros de livraison forts

XPeng a livré un total de 5 686 véhicules électriques intelligents au mois de mai. Il s’agit d’une énorme augmentation de 483% d’une année sur l’autre et d’une augmentation de 10% au cours du dernier mois. À la fin du mois de mai, les livraisons cumulatives de l’entreprise s’élevaient à 24 173 unités, soit une augmentation de 427 % en glissement annuel.

La société a atteint un record de 3 797 P7, signe que les consommateurs souhaitent investir dans ce modèle. Il possède certaines des meilleures fonctionnalités et a été lancé en janvier de cette année.

La perte de Tesla est le gain de XPengs

fabricant de véhicules électriques Tesla (NASDAQ :TSLA) a récemment eu des ennuis lorsqu’il a été reconnu coupable d’avoir limité la vitesse de charge. Il a eu des problèmes juridiques en Norvège et il lui a été demandé de payer 16 000 $ d’amende aux propriétaires qui ont été touchés. Les voitures concernées comprenaient les modèles X et S, qui ont été abandonnées depuis 2016. Une mise à jour logicielle en 2019 a entraîné une diminution de l’autonomie des voitures de 19 à 48 kilomètres.

Les propriétaires de véhicules ont assisté à des sessions de charge lentes après la mise à jour. Remarquant cela, les propriétaires de voitures ont commencé à engager des poursuites sur différents marchés et une a été déposée en Norvège avec 30 propriétaires de voitures soutenant l’affaire. Cependant, il pourrait y avoir plus de 10 000 propriétaires de voitures uniquement en Norvège qui pourraient avoir été affectés par cette mise à jour.

Les fabricants de véhicules électriques se dirigent vers la Norvège, qui a la pénétration de véhicules électriques la plus élevée au monde.

Cela pourrait signifier de fortes ventes et une forte demande pour les véhicules électriques XPeng. Il a déjà marqué une présence en Norvège en expédiant deux lots de véhicules électriques intelligents. Il a déjà expédié 300 unités jusqu’à présent. Les propriétaires de voitures rechercheront des options fiables et XPeng pourrait être leur premier choix. Il propose des voitures haut de gamme dotées de technologies de pointe à des prix attractifs.

Si XPeng parvient à tirer le meilleur parti de cette situation en augmentant la production et la livraison, il peut élargir sa part de marché en Norvège.

Wall Street adore XPeng Stock

Je ne suis pas le seul haussier sur l’action XPEV. L’analyste de la ville, Jeff Chung, a une cote d’achat pour l’action avec un objectif de cours de 50,30 $. De plus, l’analyste de Nomura, Martin Heung, a une cote d’achat pour l’action avec un objectif de cours de 47 $. L’analyste qualifie XPEV de meilleur acteur chinois des véhicules électroniques.

De plus, les 7 analystes de TipRanks ont une cote d’achat pour l’action avec un objectif de cours moyen de 49,92 $, environ 21% à la hausse par rapport aux niveaux actuels.

Dans l’ensemble, XPEV est une excellente action à acheter et à conserver à long terme. Alors que la pénurie de puces touche à sa fin, les fabricants de véhicules électriques connaîtront un coup dur au second semestre. Nous verrons la forte croissance du nombre de livraisons montrant la capacité de l’entreprise à évoluer pour répondre à la demande.

A la date de publication, Vandita Jadeja n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Vandita Jadeja est CPA et rédactrice financière indépendante qui aime lire et écrire sur les actions. Elle croit en l’achat et la détention pour des gains à long terme. Sa connaissance des mots et des chiffres l’aide à rédiger une analyse boursière claire.