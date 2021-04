Avenged Sevenfold Albums franchit de nouveaux jalons de ventes aux États-Unis

Le 15 avril AVENGED SEVENFOLDl’album de 2010, “Cauchemar”, et son suivi 2013, “Salut au roi”, ont été officiellement certifiés platine par le RIAA (Association de l’industrie du disque d’Amérique) pour des ventes supérieures à un million d’exemplaires.

AVENGED SEVENFOLD enregistré “Cauchemar” avec ex-THÉÂTRE DU RÊVE le batteur Mike Portnoy suite au décès du membre fondateur James “le révérend” Sullivan en décembre 2009.

Portnoy a tourné pendant plusieurs mois avec le groupe, mais au début de 2011, il était absent. Le groupe a amené Arin Ilejay, qui a commencé en tant que membre en tournée mais a joué sur “Salut au roi”, AVENGEDdeuxième album n ° 1 consécutif. Ilejay a été licencié en 2014 et a été remplacé par Brooks Wackerman.

En mars dernier, AVENGED SEVENFOLDalbum de deuxième année, 2003 “Réveiller les morts”, a été certifié platine par le RIAA. Le même jour, le premier single du LP “Confessions impies” a été certifié or pour avoir accumulé 500 000 unités certifiées.

Le seul autre AVENGED SEVENFOLD album à atteindre le statut de platine aux États-Unis est le troisième LP du groupe, 2005 “Ville du mal”.

le RIAA a développé son programme de récompenses d’or et de platine en 1958 pour honorer les artistes et créer une norme permettant de mesurer le succès commercial d’un enregistrement sonore. Le programme a déposé le disque d’or et officialisé la pratique de l’industrie consistant à remettre des prix aux artistes pour leurs réalisations dans le domaine de la vente de musique.

Actuellement, le RIAA attribue une récompense en or pour 500 000 unités vendues, une distinction en platine pour 1 million d’unités vendues et une récompense en diamant pour plus de 10 millions d’unités vendues.

À l’ère du streaming, chaque album numérique permanent ou vente d’album physique compte pour 1 unité à des fins de certification, 10 téléchargements permanents de pistes à partir de l’album comptent pour 1 unité à des fins de certification et 1500 flux audio et / ou vidéo à la demande de l’album. compter pour 1 unité. Pour les chansons, 150 flux audio et / ou vidéo à la demande comptent pour 1 unité à des fins de certification.

En février, AVENGED SEVENFOLD chanteur M. Ombres a dit à la station de radio de Minneapolis, Minnesota 93X que «70%» du suivi des années 2016 “La scène” l’album était “terminé”. Il a dit: “Nous travaillons sur des trucs. Nous avons des choses que nous ne pouvons pas terminer pour le moment à cause du COVID – des joueurs à cordes, et cetera. Nous savons Andy [Wallace, AVENGED SEVENFOLD‘s longtime mixer] ne veut pas voyager, ou sa direction ne veut pas qu’il voyage à cause du COVID. Il se passe donc beaucoup de choses. “

Quant à savoir quand les fans peuvent s’attendre à voir le nouveau AVENGED SEVENFOLD LP sorti, M. Ombres a déclaré: “Cela n’a pas de sens pour nous en ce moment de sortir un disque et de ne pas pouvoir le tourner. Le monde a changé. Mettre un disque sur Spotify sans tourner pour un groupe de rock, ça n’a pas de sens pour nous. Donc, nous allons attendre que tout soit de retour, puis nous sortirons le disque, le terminerons, et tout ira bien. “

Aussi en février, AVENGED SEVENFOLD guitariste Zacky Vengeance a dit à Detroit WRIF station de radio que lui et ses camarades de groupe ont fait “beaucoup, beaucoup d’écriture – à un rythme beaucoup plus lent que d’habitude” – pendant la pandémie de coronavirus. “Maintenant que nous sommes un peu plus âgés, nous nous déplaçons un peu plus lentement, mais [we’ve done] des tonnes d’écriture “, dit-il.” Nous sommes allés au studio. C’était un moment étrange de faire quoi que ce soit en 2020, mais c’est à ce moment-là que nous avons senti que c’était le bon moment pour aller là-bas et commencer à suivre tout ce que nous avions en nous.

“Mais, comme je l’ai dit, nous le faisons à un rythme lent, donc nous sommes toujours en train d’enregistrer”, a-t-il expliqué. «Nous prenons les choses vraiment, vraiment lentement, en nous assurant que tout est comme nous l’aimons. Nous ne sommes pas pressés de sortir quoi que ce soit, principalement parce que nous voulons prendre la route, et nous voulons pouvoir le faire. donnez-lui vie. Nous voulons faire une tournée, nous voulons voyager, nous voulons jouer des chansons que les gens veulent entendre; nous voulons leur exposer de nouvelles choses. Parce que j’ai juste envie de me précipiter pour sortir quelque chose maintenant et de le laisser se dissiper le vide, alors que les gens s’inquiètent de la provenance de leur prochain repas ou du chèque de paie, la dernière chose au monde dans l’esprit des gens est: ‘AVENGED SEVENFOLDva sortir un nouvel album, et ce sera la grâce salvatrice pour nous tous. Et j’ai l’impression que nous allons ralentir, laisser le monde revenir un peu à la normale, et quand les gens seront prêts, nous le saurons – nous en avons une bonne idée. Nous le finirons lentement, puis le libérerons lorsque le monde sera prêt. “

En décembre dernier, M. Ombres Raconté Kerrang! magazine sur la direction musicale du nouveau AVENGED matériel: “Le [new] l’enregistrement ne ressemble en rien ‘La scène’ – c’est une direction complètement nouvelle, et cela ne ressemble en rien à tout ce que nous avons fait. C’est tout ce que je vais dire à ce sujet: c’est exagéré, et c’est très éclectique et sauvage. “

AVENGED SEVENFOLD a fait profil bas en 2019 et ne reprendra probablement pas la route avant la fin de cette année ou au début de 2022. Une ampoule de sang sur M. Ombresles cordes vocales du groupe ont obligé le groupe à annuler une tournée été 2018 avec PROPHÈTES DE RAGE et PROLONGATION DE TROIS JOURS.

On lui a demandé s’il était complètement guéri maintenant, M. Ombres Raconté 93X: “Je me sens bien, mec. Je travaille juste sur une nouvelle technique pour m’assurer de ne plus avoir de problèmes. Depuis un an, c’est ce que je fais – je change beaucoup des choses, chanter d’un endroit différent, et juste faire en sorte que lorsque je reviens sur scène, je ne retourne pas à mes vieilles mauvaises habitudes. “

“La scène” a été publié par surprise en octobre 2016. La sortie du disque, qui a été annoncée le soir de sa mise en vente, a généré les ventes les plus faibles d’un AVENGED SEVENFOLD album en 11 ans. Il s’est vendu à 76 000 exemplaires au cours de sa première semaine, dont 73 000 étaient physiques.

“La scène”, AVENGEDles débuts de Capitole, vendu moins de la moitié moins d’exemplaires au cours de sa première semaine que les deux précédents efforts du groupe, les années 2010 “Cauchemar” et 2013 “Salut au roi”.