Avengers 5 ? Kevin Feige explique quand ce croisement Marvel pourrait arriver

Le premier Iron Man est sorti en 2008 et le premier film Avengers est sorti en 2012, quatre ans plus tard. La phase 4 du MCU a commencé en 2021, donc si nous supposons que nous travaillons avec un calendrier similaire, nous sortirons probablement le prochain film Avengers en 2025 environ. À ce stade, nous n’avons le MCU cartographié que jusqu’en 2023, ce n’est donc pas un choc que le grand film d’équipe n’ait pas encore été annoncé. Dans le même temps, au cours des deux prochaines années, nous aurons plus d’émissions et de films que nous n’en avons eu dans toutes les premières phases du MCU de Marvel, ce n’est donc pas exactement une comparaison identique.