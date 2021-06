Avengers: Endgame contenait une allumeuse pour le campus Avengers de Disneyland et nos esprits sont soufflés

Vendredi, Avengers Campus a ouvert ses portes au grand public au Disneyland Resort. Comme on pouvait s’y attendre, le pays regorge d’œufs de Pâques et de références à Marvel Comics, à l’univers cinématographique Marvel et à tous les autres coins de la marque de super-héros de Marvel. Cependant, il s’avère qu’un élément d’Avengers Campus était en fait déjà vu dans le MCU. Dans ce cas, une référence aux œufs de Pâques est allée dans l’autre sens. Il s’avère que le Quinjet vu dans Avengers : Endgame a en fait été conçu par Walt Disney Imagineering pour Avengers Campus.