Avengers: les frères Russo de Endgame répondent de manière hilarante à Loki Nerfing The Infinity Stones

in

La vidéo ci-dessus nous vient du TikTok d’AGBO, une société de production fondée par Anthony et Joe Russo. Dans ce document, les cinéastes « duo » avec un autre utilisateur, qui se retrouve à réfléchir à l’insignifiance des Infinity Stones tout en sirotant une tasse Infinity Gauntlet. Les frères Russo font monter les enchères en tant que cinéastes derrière Avengers: Fin de partie et lancent leur propre paire de gantelets impressionnants. Et les trois participants ont utilisé un filtre pour les faire ressembler à un clown.

Le MCU a trouvé sa maison de streaming sur Disney + Vous pouvez utiliser ce lien pour vous inscrire au service de streaming.