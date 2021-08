Avenir de la crypto-monnaie en Inde : pourquoi la communauté crypto est optimiste alors même que le gouvernement retarde la réglementation

Image représentative

Même si le gouvernement a retardé la réglementation des crypto-monnaies dans le pays et que la RBI se prépare à introduire la propre monnaie numérique de l’Inde pour contrer les monnaies virtuelles privées, la communauté crypto est optimiste pour l’avenir.

Le retard dans l’introduction de la crypto-monnaie et de la réglementation du projet de loi officiel sur la monnaie numérique, 2021 est considéré par la communauté crypto comme un signe de bienvenue. Ils pensent que le gouvernement prend enfin la crypto-monnaie au sérieux et n’est pas pressé d’introduire des réglementations sévères.

En 2019, le comité SC Garg avait recommandé au gouvernement de ne pas autoriser les crypto-monnaies privées en Inde.

«Ces crypto-monnaies ne peuvent pas servir l’objectif d’une monnaie. Les crypto-monnaies privées sont incompatibles avec les fonctions essentielles de l’argent/de la monnaie. Par conséquent, les crypto-monnaies privées ne peuvent pas remplacer les monnaies fiduciaires », avait-il déclaré. Ce comité a non seulement recommandé une interdiction générale de toutes les crypto-monnaies, mais a également suggéré au gouvernement de criminaliser toute activité liée aux crypto-monnaies en Inde.

Cependant, depuis lors, les crypto-monnaies ont continué à prospérer dans le pays. Selon diverses estimations, environ 1,5 million d’Indiens auraient investi dans les actifs cryptographiques privés. En seulement un an à partir d’avril 2020, les investissements cryptographiques dans le pays sont passés de 923 millions de dollars à près de 6,6 milliards de dollars en mai 2021.

Selon Nischal Shetty, PDG de la plateforme de trading crypto WazirX, retarder l’introduction du projet de loi crypto au Parlement montre que le gouvernement n’est pas pressé de prendre une décision.

« C’est un bon signe et cela montre que nos législateurs réfléchissent et comprennent cette technologie au lieu de s’y précipiter. C’est un projet de loi très important qui concerne à la fois les finances et la technologie, et je ne pense pas que le gouvernement adoptera un projet de loi sans tenir compte des points de vue des intervenants. Des nouvelles comme S&P ajoutant plus d’index cryptographiques sont une preuve que la cryptographie se dirige vers une adoption généralisée. Je suis optimiste que l’Inde fera partie de cette innovation via la clarté de la réglementation », a déclaré Shetty.

Compte tenu de la taille croissante de la communauté crypto dans le pays, il devient évident que le gouvernement adopte une approche prudente à l’égard des monnaies virtuelles privées.

Le fondateur de Bitinning, Kashif Raza, estime également que le gouvernement n’interdirait pas l’interdiction des crypto-monnaies. « Si le gouvernement voulait donner suite aux recommandations du comité SC Garg, il l’aurait déjà fait. Mais cela ne s’est pas produit jusqu’à présent », a déclaré Raza.

Sharat Chandra, experte en blockchain, IET Future Tech Panel, a déclaré que la mise en réserve de la facture crypto n’a pas refroidi le sentiment des entrepreneurs et des investisseurs en crypto.

« Le retard dans le dépôt du projet de loi augure que le gouvernement semble avoir gagné plus de temps pour façonner les contours du projet de loi. Le ministre des Finances de l’Union a réitéré à plusieurs reprises que le gouvernement est ouvert à une fenêtre d’expérimentation pour alimenter l’innovation dans l’espace crypto et fintech », a déclaré Chandra.

Attendez et regardez

Raza a déclaré que le gouvernement a adopté une politique d’attente et de surveillance, qui est similaire à la position adoptée par tous les pays développés.

«Le gouvernement observe ce qui se passe dans l’espace cryptographique partout dans le monde. Tous les pays développés du monde surveillent les crypto-monnaies et permettent à la technologie de se développer », a-t-il déclaré.

Raza espère que la récente expansion du cabinet de l’Union, dans lequel des ministres technophiles comme Ashwini Vaishnav et Rajeev Chandrasekhar ont été intronisés, apportera des politiques favorables à la communauté crypto en Inde.

Lueur d’espoir

Le gouvernement de l’Union a mis de côté le très médiatisé projet de loi sur la réglementation des crypto-monnaies pour discussion lors de la session de la mousson du Parlement. Dans une réponse écrite à une question posée à Lok Sabha lors de la session de la mousson, le gouvernement a réitéré sa position de 2018-19 selon laquelle il “ne considère pas les crypto-monnaies ayant cours légal ou les pièces de monnaie et prendra toutes les mesures pour éliminer l’utilisation de ces actifs cryptographiques dans le financement activités illégitimes ou dans le cadre du système de paiement.

Cependant, offrant une lueur d’espoir à la communauté crypto, le gouvernement a déclaré qu’il “explorera l’utilisation de la technologie de la chaîne de blocs de manière proactive pour inaugurer l’économie numérique”.

Plus de fonds à venir

Chandra pense que les espoirs de la communauté crypto du pays sont encore alimentés par le fait que les investisseurs en capital-risque indiens (VC) ont commencé à s’habituer progressivement à eux.

«Peu de grands investisseurs en capital-risque en Inde recherchent des projets innovants et des startups dans l’espace DeFi (finance décentralisée). Crypto et DeFi, alimentés par la technologie du grand livre distribué, sont l’avenir de la finance. Avec plus de 65 milliards USD d’actifs bloqués dans des projets de prêt, d’emprunt et de jalonnement DeFi, la démocratisation des services financiers ne fait que commencer. Une nouvelle ère de finance ouverte construite sur des blockchains publiques inaugurera la transparence, l’efficacité et l’accessibilité. L’euphorie et l’enthousiasme de la cryptoverse indienne sont alimentés par le fait que les VC indiens se préparent progressivement aux projets de cryptographie », a déclaré Chandra.

Pas d’interdiction pure et simple

Sandeep Nailwal, cofondateur et directeur de l’exploitation de Polygon, estime que le gouvernement n’interdira pas les crypto-monnaies en Inde. Il peut plutôt introduire des réglementations pragmatiques.

«Nous avons remarqué de nombreuses équipes basées sur des chaînes de blocs en Inde qui se concentrent sur la technologie plutôt que sur le commerce d’actifs cryptographiques. Cependant, nous n’avons pas vu de telles initiatives attirer l’attention officielle. Ce que je crois, c’est que le gouvernement a montré un intérêt à en savoir plus sur l’espace afin de développer des lois appropriées. Je ne crois pas que le gouvernement indien interdirait carrément la crypto-monnaie ; il sera plutôt pragmatique et trouvera un moyen de l’adapter », a déclaré Nailwal.

Raza pense également qu’au lieu d’interdire les crypto-monnaies, le gouvernement pourrait imposer des réglementations strictes, ce qui sera toujours mieux qu’une interdiction.

