Avenir de l’alimentation : les consommateurs indiens se concentrent sur la santé, la commodité au milieu de Covid-19 et les problèmes d’émissions

Aujourd’hui, la moitié des terres habitables dans le monde est utilisée pour l’agriculture et contribue de manière significative aux émissions mondiales. (.)

La pandémie de Covid-19 a suscité une plus grande attention sur la santé, la commodité et la durabilité chez les consommateurs alors que l’attention s’est tournée vers les protéines et les protéines fraîches, selon une enquête de Deloitte India.

Le rapport « L’avenir de l’alimentation », lancé aujourd’hui lors de la conférence CII Agritech, a mis en évidence plusieurs tendances clés, telles que l’alimentation, le bien-être et l’approvisionnement, qui pourraient stimuler l’industrie alimentaire indienne.

Le partenaire de Deloitte India, Anand Ramanathan, a déclaré à propos des résultats : « La pandémie a mis davantage l’accent sur la santé, la commodité et la durabilité du point de vue du consommateur. L’augmentation des niveaux de revenus a également contribué aux changements de la pyramide alimentaire avec un accent accru sur les protéines, les produits frais et les aliments transformés.

Le Covid-19 et le mauvais temps, entre autres, ont fait grimper les prix des denrées alimentaires. Le système alimentaire sera bientôt confronté à la pression non seulement du changement climatique, mais aussi de l’augmentation de la population et de leurs préférences en constante évolution, selon le rapport.

« Ces changements liés à la consommation contribuent aux changements dans la chaîne de valeur en mettant davantage l’accent sur des aspects tels que la traçabilité, la mécanisation, l’intensification et l’agriculture régénérative promus par les investissements dans l’espace Ag-tech qui attire le capital-risque et l’investissement comme jamais auparavant », Ramanathan mentionné.

Ramanathan a déclaré: « Les consommateurs évolués et soucieux de leur santé préfèrent avoir quelque chose dans leur assiette qui aura une empreinte environnementale plus faible. »

« En outre, ils sont également devenus plus conscients que jamais de l’écosystème, en dehors de leur propre santé. »

Voici quelques tendances clés du rapport « L’avenir de l’alimentation » :

Régime de pleine conscience : Les céréales représentaient 55% de la consommation calorique quotidienne, contre 63% en 1961. La consommation de protéines a augmenté à 63 g en 2015-17 contre 55,3 g en 2000-02, tandis que les fruits, les légumes et les superaliments comme l’huile d’olive et le vert le thé se développe également.

Bien-être conscient : Les nutri-céréales telles que les millets ont commencé à remplacer les aliments de base quotidiens tels que le blé et le riz à mesure que l’accent est mis sur un mode de vie sain et les soins de santé préventifs. Les consommateurs sont également intéressés par l’enrichissement des aliments pour améliorer la nutrition.

Sourcing conscient : Les consommateurs d’aujourd’hui sont également préoccupés par la sécurité de leurs aliments, ce qui les amène à avoir une affinité pour les aliments biologiques. Le secteur indien des aliments biologiques devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé de 21 % pour atteindre 182 milliards de roupies d’ici 2026, contre 60 milliards de roupies actuellement.

Préférences conscientes : La préférence des clients pour les produits alimentaires qui font appel à leurs goûts locaux a conduit à la croissance des marques régionales. Cela pourrait obliger les marques à être conscientes lors de la planification de leur gamme de produits. Les marques nationales essaient également de se concentrer sur l’offre de variantes régionales.

Achat en toute connaissance de cause : Les clients préfèrent désormais acheter des produits de base emballés plutôt que des fournitures non emballées. Le Covid-19 a accéléré cette tendance. Les marques de distributeur de marques privées connaissent une traction accrue en raison de cette préférence pour les aliments emballés abordables.

Une commodité consciente : Les catégories surgelés et prêts-à-manger ont également enregistré une croissance significative. Le taux de croissance annuel composé du secteur de la livraison de nourriture en ligne est de 28 % en 2020-25 et de 53 % pour l’épicerie en ligne.

