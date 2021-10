aventures dans l’éducation américaine | Le chimpanzé souriant

« Le secrétaire général Xi Jinping a souligné que l’éducation est le fondement d’un plan centenaire. On espère que la People’s Education Press se concentrera sur la tâche fondamentale de favoriser la moralité, d’adhérer à la bonne direction politique, de faire avancer les belles traditions, de promouvoir les réformes et les innovations et de créer d’excellents supports pédagogiques avec l’âme de Bacon, une sagesse éclairante et faire de nouvelles et plus grandes réalisations pour cultiver les bâtisseurs et successeurs socialistes avec un développement complet de la moralité, de l’intelligence, de l’éducation physique, de l’art et du travail, et construire un pouvoir éducatif… L’empreinte de l’histoire du parti dans les manuels scolaires du primaire et du secondaire.

— Secrétaire général Xi Jinping, République populaire de Chine.

La déclaration de félicitations du secrétaire général Xi Jinping ci-dessus s’adressait à la Maison d’édition et de presse pour l’éducation du peuple (PEP). PEP est responsable de la diffusion d’une grande partie des textes éducatifs produits en Chine. Il se décrit ainsi : « Le PEP est sous la direction directe du ministère de l’Éducation (MOE) de la République populaire de Chine. La Maison d’édition populaire, fondée le 1er septembre 1921 et rétablie le 1er décembre 1950, est l’éditeur important du Parti et de l’État dans le secteur politique depuis la fondation de la République populaire de Chine et le premier grand éditeur du pays. agence spécialisée dans les publications de philosophie et de sciences sociales. Le président Mao a écrit l’inscription du titre de la « Maison d’édition populaire ». Le logo a ensuite été largement utilisé sur toutes les publications publiées par les « maisons d’édition populaires » aux niveaux de l’État et de la province… »

Dans mes aventures en tant qu’enseignant suppléant à temps plein dans un grand district scolaire de la côte est des États-Unis, je tombe continuellement sur des activités et du matériel pédagogique que les enseignants utilisent pour aider les élèves dans le processus d’apprentissage. Beaucoup semblent étranges ou du moins provoquent une élévation momentanée du sourcil. Je dois me rappeler que les meilleures pratiques de discipline, d’ordre et d’habitudes d’étude des années passées ont disparu, du moins pour le moment.

Addiction à la technologie par la conception

Les jeux d’apprentissage vidéo ont pollué le programme scolaire où je travaille, et I Phones et I Pads ont clairement conduit à une dépendance à la technologie pour de nombreux élèves. Par exemple, un jour ensoleillé particulier, un étudiant est entré dans le bureau central en pleurant avec une telle intensité et en tremblant (comme s’il était en retrait) en disant : j’ai perdu mon téléphone ! » Vous auriez pensé qu’un chiot avait disparu, qu’un membre de la famille était décédé ou que la vie de l’étudiant avait été démontée. L’appareil a finalement été trouvé, mais pas avant que le personnel perplexe n’ait expérimenté ce que, sans aucun doute, Apple, Inc., s’efforce d’atteindre : accrocher les enfants à leurs produits pour une vie de profit pour les actionnaires et s’assurer que ces travailleurs chinois continuent de travailler pour des salaires bon marché.

Lors d’un cours que je supervisais, un élève a refusé à trois reprises de refuser la musique d’accompagnement qui accompagne un jeu vidéo non sanctionné. De plus, il a refusé d’effectuer le travail qui lui avait été confié par son enseignant à temps plein. Je lui ai retiré l’I Pad et, une fois que je l’ai emporté, il était clairement abasourdi, affichant un regard abasourdi comme si j’avais enlevé ses moyens d’existence. Et il n’y a pas que les étudiants. Lorsque les enseignants sont confrontés à une classe bruyante et indisciplinée, ils peuvent toujours se retirer dans le havre de paix de laisser les élèves jouer à des jeux vidéo (Slope par exemple) passer le temps de classe sur leurs I Pads ou I Phones plutôt que de s’engager avec l’enseignant dans un exercice d’apprentissage.

La Chine communiste dans la classe américaine

En tout cas, l’étude élective du chinois commence vers la 6e année dans le système scolaire pour lequel je travaille. Un jour de pluie et de vent, il m’est arrivé d’être affecté à la place d’un enseignant qui utilise la salle de classe du professeur de chinois comme classe principale. Une fois que les élèves se sont installés et ont commencé à travailler sur leurs devoirs manqués, j’ai pris le temps de consulter le manuel de cours de chinois intitulé « Apprendre le chinois avec moi, livre de l’élève, 2 ». Le livre est publié par PEP en Chine communiste, celui que Xi a salué dans la première citation ci-dessus. « Eh bien », me suis-je dit, pourquoi ne pas apprendre d’auteurs qui sont des locuteurs de la langue chinoise du continent. Cela semble légitime, je suppose. Puis je me suis souvenu que l’administration du président Joe Biden faisait tout ce qu’elle pouvait pour dresser les Américains contre les Chinois, qu’il s’agisse de faire naviguer des navires de guerre à travers la mer de Chine méridionale, d’imposer des sanctions économiques à l’industrie chinoise, ou de pousser l’idée que les Chinois sont responsables de Covid-19 ou renforcer le statut de Taïwan en tant que pays indépendant.

Et là, devant moi, se trouve le manuel « Apprends le chinois avec moi » du PEP, responsable devant le Parti communiste. Le secrétaire général Xi Jinping a félicité le PEP pour avoir fait son devoir pour le Parti. Mais attendez. Qu’est-ce qui ne va pas avec ça? PEP a des contrats de partage de droits avec les systèmes scolaires et les universités américaines de la maternelle à la 12e année, ce qui, bien sûr, est une grande entreprise. C’est du capitalisme, donc acheter un livre à l’adversaire numéro un des États-Unis, la Chine, ça doit être bien, n’est-ce pas ? Eh bien, le groupe de rock-grunge Nirvana a la meilleure réponse à laquelle je puisse penser: « Eh bien, peu importe, peu importe. »

C’est le système, pas moi

Un jour, j’ai reçu un courriel (tous les employés aussi) du surintendant du système scolaire m’annonçant qu’un conférencier de justice sociale allait s’exprimer sur les sujets brûlants de la diversité et de l’équité. Le conférencier est désormais un incontournable sur la scène de la justice sociale, amassant de l’argent grâce aux honoraires du conférencier. En pratique, j’ai toujours vérifié les antécédents des conférenciers, quel que soit le domaine d’expertise qu’ils représentent. Le système scolaire a fait venir quelqu’un qui faisait auparavant l’objet d’une enquête de l’inspecteur général de l’État (« IG ») pour fraude, gaspillage et abus des ressources de l’État. L’IG a constaté que le conférencier avait utilisé 95,5 heures de temps de l’État pour créer des sites Web de consultation privés et a recommandé que le conférencier rembourse à l’État 25 000 $ pour le temps consacré à la création d’un cabinet de conseil sur les dix cents de l’État. L’orateur est manifestement parvenu à un accord avec l’État et a finalement été jugé en règle. Elle a démissionné peu de temps après pour poursuivre des pâturages plus verts en dirigeant un cabinet de conseil en justice sociale.

J’en ai parlé à un membre du personnel et nous avons conclu : « Eh bien, peu importe, peu importe. » Telle est l’ère de l’imputabilité et de la responsabilité zéro. Il suffit de regarder la guerre en Afghanistan. Qui a été tenu responsable de cette débâcle ? Pas une âme. Alors, à quoi bon utiliser le temps de l’État pour démarrer un cabinet de conseil en justice sociale dans le cadre plus large des choses ?

Questions de classe

Ce sont des jours heureux pour les cabinets-conseils indépendants en justice sociale alors que le secteur de la «guerre des cultures» est en plein essor. Malcolm Kyeyune capture la scène avec une clarté extraordinaire en écrivant dans American Affairs Journal. Il observe :

De nombreux lecteurs de cet essai auront sans doute entendu parler de Peter Turchin et, en particulier, de sa théorie de la surproduction d’élite. L’idée que les sociétés à divers moments produisent trop d’élites – qui ne peuvent pas être absorbées dans la structure sociale, et causent plutôt de l’instabilité et des conflits – a un certain attrait naturel étant donné l’état actuel de la politique occidentale. En effet, je dirais qu’aujourd’hui l’activité politique la plus visible de la gauche est principalement orientée vers la satisfaction des ambitions matérielles et sociales frustrées de cette « élite lumpen ». Dans le même ordre d’idées, l’incapacité de la droite à comprendre – et à contrer avec succès – les « maudits collégiens » de la gauche qui défilent dans les institutions tient principalement à son incapacité à comprendre que les divers « fous » ou « anti-occidentaux » ou les idées « antilibérales » exprimées sont intrinsèques à la position de classe dans laquelle se trouvent leurs partisans. En tant que telles, les idées ne sont pas vraiment « juste des idées » et elles ne peuvent pas être vaincues simplement en exposant leurs contradictions ou leur désutilité sociale. Un cas similaire peut être avancé pour une grande partie de la guerre culturelle actuelle. Une fois le conflit de classe supprimé (quelque chose dans lequel la gauche moderne, avec sa base sociale de plus en plus riche, et la droite moderne ont toutes deux un intérêt), le conflit politique réapparaît comme centré sur les « valeurs » ou la « blancheur ». Mais grattez la surface de ce vernis idéologique, et la politique matérielle de base émerge à nouveau. C’est en fait une caractéristique essentielle, et non un bogue, que chaque nouvelle étape de la «guerre culturelle» semble nécessiter la dotation et le financement d’une nouvelle commission fédérale, d’un département de la diversité des entreprises ou d’une chambre étoilée universitaire. C’est également une « caractéristique » que derrière chaque affirmation selon laquelle tel ou tel domaine est « trop blanc », la résolution attendue est toujours que davantage de ressources soient détournées vers de nouvelles recrues (de préférence la ou les personnes en particulier qui sonnent l’alarme) pour corriger ce déséquilibre. , ou que certaines personnes soient licenciées pour que leurs emplois puissent passer aux plus méritants. Aujourd’hui, ces luttes pour des emplois, des subventions et des ressources ne sont pas comprises comme des luttes pour des emplois, des subventions et des ressources, mais comme des guerres pour la « culture » ​​et les « valeurs », des guerres qui, par la plus étrange coïncidence, impliquent tous les autres. des choses matérielles, soi-disant comme une sorte de légère réflexion après coup. Le salaire immédiat, nous dit-on, n’est qu’un petit pas sur la voie d’un objectif de grande envergure. Le problème auquel est actuellement confrontée l’élite surproduite est que ses prétentions à la richesse et au statut ne peuvent pas être satisfaites confortablement par la société dans laquelle elle habite. A ce titre, leur rapport à ladite société devient parasitaire ; l’une d’essayer, par crochet ou par escroc, d’extraire davantage du surplus de cette société et de le rediriger vers eux-mêmes. Ainsi, le langage éveillé est déployé afin de s’assurer qu’un film hollywoodien sur les Noirs ne peut pas être produit sans embaucher une écurie de « consultants » raciaux, ou que les films hollywoodiens sans les Noirs sont considérés comme désespérément racistes et déconnectés, ou que chaque les grandes entreprises devraient embaucher divers « consultants en diversité » pour assurer un environnement de travail « sûr ». C’est du parasitisme en action, dissimulé derrière un vernis de rectitude morale. »

Plus de matériel

J’ai entendu et vu des élèves du système scolaire dans lequel je travaille dire à mes camarades de classe : « Tu es tellement gai. Un étudiant que je supervisait écoutait une chanson avec des paroles humiliantes pour les femmes et utilisait le mot F&^K à plusieurs reprises dans les paroles. J’ai dû lui dire d’éteindre la chanson plusieurs fois et il a finalement cédé après que j’ai menacé de lui retirer son appareil.

Pendant les heures de classe, les Blancs traînent avec les Blancs, les Noirs avec les Noirs, les Latinos avec les Latinos et les Asiatiques avec les Asiatiques. Même si le système scolaire recherche la justice sociale avec vigueur, je me demande si les leçons de justice sociale parviennent jusqu’aux élèves, ou s’ils les écouteraient même si le sujet leur était présenté. Par exemple, j’ai supervisé une classe de Latinos au cours de laquelle ils devaient lire un article sur la façon d’améliorer le Mois du patrimoine hispanique. De nombreux étudiants, parents et grands-parents ont immigré aux États-Unis en provenance d’Amérique centrale et du Sud, ce qui, pour la plupart, a dû être un voyage ardu ou à tout le moins une décision capitale. J’ai essayé de leur rappeler leur héritage, aussi que ma femme a immigré du Brésil, mais mon petit discours est tombé dans l’oreille d’un sourd.

Je pense souvent que les enseignants et les élèves sont abasourdis et confondus avec toute la technologie, l’apprentissage de la justice sociale, les exigences d’apprentissage de l’État et aussi les guerres culturelles qui soufflent comme le vent. Le changement climatique est là aussi.

L’anarchie semble au coin de la rue tous les jours à l’école. C’est presque le reflet de la société américaine en 2021. Quelque chose se prépare, ou arrive, je pense, mais je ne sais pas quoi. Je suis sensible à toutes les questions et fais ce que je peux pour aider à la mission d’éducation.

Mais « Eh bien, peu importe, peu importe. »

