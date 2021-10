Aventures de dernière minute à mi-parcours et vols avantageux vers Singapour

Voici quelques inspirations de voyage (Photo: Metro.co.uk)

La mi-session d’octobre est arrivée, mais craignez-vous de manquer d’activités ?

Pourquoi ne pas faire un voyage de dernière minute dans le Carmarthenshire, en Écosse, pour une aventure en VTT.

Ou apprenez de la légende du football Robbie Keane dans une station balnéaire de Dubaï.

Envie de vacances un peu plus raffinées ?

Singapore Airlines propose des vols directs très abordables vers l’Asie du Sud-Est à partir du 19 novembre (et fête avec une bouteille de gin).

Sensations fortes et débordements

Les vététistes voudront se mettre en selle pour un nouveau lancement de vacances dans le nord du Carmarthenshire.

Le MTB Trail Thrillogy est un voyage autoguidé de deux jours qui rassemble les sentiers moins connus de la forêt de Crychan au bord des Brecon Beacons et du Cwm Rhaeadr dans les monts Cambriens, avec le Brechfa alimenté par l’adrénaline.

Préparez-vous pour des descentes rapides et des pistes de ski de fond.

Pour plus d’informations et des recommandations sur les bons arrêts pour manger et boire en cours de route, visitez le site Discovercarmarthenshire.com

Fou de foot

Rejoignez Robbie Keane pour un kickaround à Dubaï

Les anciens footballeurs Michael Owen et Robbie Keane reviennent dans le complexe familial de luxe de Dubaï, le Jumeirah Beach Hotel, pour leur camp pour enfants Football Escapes très attendu.

Du 25 au 29 octobre, le camp offrira aux enfants de 5 à 15 ans deux heures de plaisir et d’apprentissage par jour, quel que soit leur niveau d’habileté. C’est une occasion parfaite pour les enfants fous de foot d’apprendre de nouvelles techniques.

Cours de deux jours à partir de 253 £. Chambres familiales au Jumeirah Beach Hotel à partir de 533 £ pn,

jumeirah.com/jbhfootball

Singapour Fling

À votre santé!

Singapore Airlines reprendra son service aller-retour quotidien sans escale entre Londres et Singapour à partir du 19 novembre avec l’Airbus A380, et pour fêter cela, elle propose des tarifs spéciaux.

Vous pouvez vous rendre à Bangkok à partir de 405 £ aller-retour, à Kuala Lumpur à partir de 525 £ aller-retour et à Singapour même à partir de 480 £.

Essayez une bouteille du Connoisseur Dry Gin de la compagnie aérienne, lancé en collaboration avec Hayman’s pour le 50e anniversaire de Singapore Airlines au départ du Royaume-Uni (35 £).

