Avenue Supermart de DMart, les actions Info Edge de Naukri.com pourraient bientôt entrer dans Nifty 50; Indian Oil pourrait sortir

Les actions d’Avenue Supermart (DMart) de Radhakishan Damani et de la société mère de Naukri.com, Info Edge, pourraient être incluses dans l’indice de référence NSE Nifty 50 lors du prochain rééquilibrage semestriel de l’indice, selon la société de courtage Edelweiss. Pour la révision semestrielle de l’indice, les candidats au rééquilibrage sont choisis sur la base de leur capitalisation boursière moyenne au cours des six mois précédents parmi une multitude d’autres facteurs. La société de courtage a toutefois averti qu’à ce stade, il n’y a pas d’inclusions ou d’exclusions confirmées de l’indice, car les deux candidats possibles à l’inclusion ont toujours certains avenants alignés avec eux.

Info Edge répond à la plupart des critères d’inclusion, mais ne respecte pas certains paramètres. Edelweiss Securities a souligné que l’indice est légèrement en deçà de l’exigence de 1,5 fois la capitalisation boursière flottante moyenne du plus petit composant de l’indice. “La capitalisation boursière flottante moyenne des compteurs au 17 juin est de 1,45 fois celle d’Indian Oil Corp. Les jours de bourse jusqu’au 30 juillet seront cruciaux pour faire bouger l’aiguille”, a déclaré Edelweiss dans un rapport.

Le cours de l’action Info Edge n’a gagné que 3% au cours des six derniers mois, avec des échanges volatils en cours de route. L’action se négocie actuellement à 4 810 roupies par action. Info Edge a une cote « Hold » d’Edelweiss en raison de valorisations élevées.

Le DMart de Radhakishan Damani devrait également faire la coupe dans le rééquilibrage de Nifty, mais ne répond pas aux exigences pour ne pas faire partie des produits dérivés. “Il est intéressant de noter que les actions se qualifient pour l’inclusion dérivée depuis les deux derniers trimestres, mais l’appel final de l’inclusion F&O est à la discrétion de SEBI et, comme pour toutes les inclusions passées, c’est très subjectif”, indique le rapport. Ils ont ajouté que si DMart est inclus dans F&O avant la fin du mois d’août, le stock peut également être ajouté à Nifty 50. Le cours de l’action DMart a grimpé de 26% au cours des six derniers mois pour se négocier désormais à Rs 3 353 par action.

Pour que l’une de ces deux actions soit incluse dans le Nifty 50, Edelweiss considère India Oil Corporation comme l’exclusion la plus probable.

Flux de fonds possibles

Le rapport ajoute que l’inclusion d’Info Edge dans l’indice Nifty 50 se traduira par une pondération de 55 points de base se traduisant par des entrées d’une valeur de 110 millions de dollars. Pendant ce temps, si DMart est ajouté à l’indice, il verra une pondération d’environ 72 points de base, ce qui entraînera des entrées d’une valeur de 140 millions de dollars.

L’exclusion d’Indian Oil entraînerait une réduction de poids de 43 points de base, ce qui entraînerait une sortie de 82 millions de dollars.

Banque Nifty rééquilibrage

Edelweiss estime qu’il n’y a pas d’actions pouvant être incluses dans l’indice Bank Nifty. “Seule Yes Bank répond à la plupart des critères, mais il s’agit d’un composant non F&O et selon notre analyse (avec l’ensemble de données actuel), l’action n’est pas admissible à être introduite dans les produits dérivés”, ont-ils ajouté.

