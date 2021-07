Avertir du danger d’acheter des pastèques et des melons coupés dans les supermarchés | Vie

in

Achetez-vous habituellement une demi-pastèque ou un demi-melon dans votre supermarché préféré ? Vous devez prendre des précautions…

En été, les fruits les plus vendus sont pastèques et melons, car ils sont très savoureux et rafraîchissants lorsqu’ils sont consommés frais.

Dans presque tous les supermarchés, vous pouvez trouver ces fruits entiers ou coupés en deux, car ils sont très gros. Les personnes âgées, les jeunes, les célibataires ou les couples qui ne vont pas consommer le morceau en entier, sont les principaux acheteurs de ces fruits coupés.

Le problème, comme le met en garde la nutritionniste Beatriz Robles, dans une actualité qui nous parvient par Yaiza García de Business Insider, est que les fruits coupés sont plus susceptibles de contenir des bactéries qui causent la listériose ou la salmonellose, deux maladies considérées comme graves et pouvant même entraîner la mort.

Cela ne doit pas être pris comme une blague. Aux États-Unis, 70 personnes ont dû être hospitalisées pour salmonellose après avoir consommé des fruits coupés dans un supermarché.

En Espagne, il y a également eu des cas de contamination, au point que la Communauté de Madrid mène une campagne active appelé Le fruit coupé, toujours réfrigéré !, où il met en garde contre ce danger.

La clé est que melons et pastèques coupés vendus dans les supermarchés, bien qu’ils soient protégés par un plastique, ils ne sont pas réfrigérés.

Si la personne qui l’a manipulé, ou la surface où il est déposé, ou un insecte, posséder la bactérie de la listériose ou de la salmonellose, s’infiltrera dans la nourriture et infectera le consommateur.

Il est vrai que la loi n’oblige pas les supermarchés à réfrigérer les fruits coupés à condition qu’il soit vendu en moins de 2 heures. Les employés connaissent le nombre de pièces régulièrement vendues dans ce laps de temps et ne coupent que les pièces nécessaires.

Mais en tant que consommateurs, Nous ne savons pas combien de temps cette pastèque ou ce melon coupé a été exposé, et il est également possible que nous le mettions dans le coffre de la voiture, dans la chaleur de l’été, et prenions un temps supplémentaire jusqu’à ce qu’il atteigne le réfrigérateur.

La même précaution doit être appliquée lorsque les fruits sont fendus et laissés hors du réfrigérateur, ou nous prenons la fête pour manger au travail, ou les enfants à l’école.

Les autorités médicales recommandent aux femmes enceintes ou aux personnes dont le système immunitaire est affaibli par une maladie ou des médicaments, ne mange que des fruits entiers.