Avertissement alors que le nombre d’araignées False Widow augmente – augmentation spectaculaire des morsures | UK | Nouvelles

L’araignée Noble False Widow est de plus en plus courante en République d’Irlande et au Royaume-Uni, selon une étude de NUI Galway. L’étude récente a montré que les hôpitaux voyaient des cas de morsure de cette espèce d’araignée commune nécessitant de plus en plus d’hospitalisation.

En 2020, les chercheurs ont découvert que 111 toxines sur 140 trouvées dans le venin des araignées Noble False Widow sont communes à celles trouvées chez les veuves noires.

Maintenant, les recherches de NUI Galway ont révélé que les piqûres venimeuses des araignées Noble False Widow sont de plus en plus fréquentes.

Ces morsures nécessitent un traitement hospitalier plus souvent, les victimes ressentant régulièrement une douleur et un gonflement intenses pendant quelques jours.

Dans certains cas graves, un malaise et une raideur persistante des membres sont également signalés.

Les araignées nobles fausses veuves sont souvent confondues avec les araignées veuves noires et sont considérées à tort comme dangereuses.

Ces araignées ont été introduites au Royaume-Uni avec des bananes originaires des îles Canaries et de Madère.

Ils sont maintenant bien implantés dans les comtés du sud, s’étendant vers le nord.

On trouve des araignées nobles fausses veuves dans et autour des maisons et autres bâtiments.

Ces araignées préfèrent les positions surélevées telles que les coins supérieurs des pièces et des vérandas, à partir de quelle position elles peuvent chasser les insectes volants.

Certains pensent qu’une mutation génétique au sein de l’espèce de fausse veuve a peut-être permis à l’araignée de devenir plus adaptable à de nouveaux environnements.

Le chef du laboratoire des systèmes de venin du NUIG a déclaré que l’espèce est là pour rester et que les gens doivent apprendre à vivre avec elle.

L’auteur principal de l’étude, le Dr Michel Dugon, a déclaré que les gens pouvaient capturer l’araignée et la jeter hors de la maison.

Il a déclaré à Morning Ireland de RTÉ: «La plupart des gens qui se font mordre se font mordre soit dans leur lit, pendant leur sommeil, soit en se mettant à s’habiller le matin.»

Le Dr Dugon a ajouté que la prévalence de l’espèce est une proposition effrayante d’un point de vue sanitaire et écologique.

Il a déclaré: «Il y a deux décennies, cette espèce était presque inconnue en Irlande, au Royaume-Uni ou en Europe continentale.

«Nous avons encore beaucoup à apprendre sur sa génétique, son origine, son comportement et son développement.

«Une chose est certaine cependant: cette espèce est là pour rester et nous devons apprendre à vivre avec.»

L’une des personnes impliquées dans l’étude a révélé que 10 espèces d’araignées en Irlande avaient des crocs suffisamment gros pour percer la peau humaine.

La fausse veuve est la seule à avoir transpercé des gens au cours des cinq dernières années.