in

Le porte-parole chinois a déclaré : « Nous suivrons de très près l’ajustement stratégique de l’OTAN et son ajustement politique envers la Chine.

“La Chine ne présentera de “défis systémiques” à personne, mais nous ne resterons pas les bras croisés et ne ferons rien si les “défis systémiques” se rapprochent de nous.”

Le porte-parole a également exhorté l’alliance à cesser de “faire monter dans n’importe quel forum la soi-disant” menace chinoise “”.

Quelques jours seulement avant le sommet de l’OTAN, les dirigeants du G7 ont proposé des plans pour fournir un financement des infrastructures comme alternative démocratique à l’initiative de la ceinture et de la route de la Chine.

Le méga-projet chinois adopté par Pékin en 2013 est considéré comme la pièce maîtresse de la stratégie étrangère de Xi Jinping et vise à étendre l’influence économique et politique du pays dans plus de 70 pays.

L’objectif du plan du G7 est d’accélérer la croissance économique verte en finançant des projets tels que les chemins de fer en Afrique et les parcs éoliens en Asie.

Bien que le G7 n’ait pas encore confirmé le budget du projet, les experts ont estimé que l’initiative de la ceinture et de la route de la Chine coûtera 8 000 milliards de dollars.

Après le sommet du G7, le président américain Joe Biden a déclaré qu’un comité serait formé pour lancer le plan de financement des infrastructures.

LIRE LA SUITE: Un eurodéputé français furieux allume un bloc «faible» après le sommet de Biden

“Cela représente une continuation de la mentalité de la guerre froide et de la politique de bloc”.

Les critiques de Pékin ont noté l’expansion rapide de l’arsenal nucléaire du pays et sa coopération militaire accrue avec la Russie.

Le porte-parole a ajouté que le budget militaire de la Chine est « de nature défensive ».

Les dépenses militaires totales de la Chine s’élèvent à environ 148,4 milliards de livres sterling, mais représentent une fraction de la somme totale des alliés de l’OTAN, qui s’élève à environ 795,3 milliards de livres sterling.