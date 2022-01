Avertissement concernant les gros chats : des prédateurs en liberté en Grande-Bretagne à la recherche de nourriture comme des renards urbains | Royaume-Uni | Des nouvelles

Des observations ont été signalées dans tout le Gloucestershire. Cependant, le comté voisin de Somerset semble également être un point chaud pour ces observations d’animaux hors de propos. Il a été affirmé que les grands félins sont souvent vus plus près des villes et des villages, cherchant dans certains cas de la nourriture similaire aux renards urbains.

Frank Tunbridge, de Podsmead, étudie la faune depuis des décennies et s’intéresse particulièrement à la faune exotique que l’on trouve au Royaume-Uni.

Au cours des derniers mois, l’homme de 74 ans a reçu des dizaines d’e-mails et d’appels concernant des rapports d’observations de gros félins qui se sont produites dans le Gloucestershire et au-delà.

Il dit que Somerset est également une région populaire pour les observations de gros félins et il a parlé à des témoins au fil des ans de leurs expériences.

M. Tunbridge a déclaré: « Pour une grande majorité du public britannique, l’idée de gros chats prédateurs dont la description ressemble à un léopard noir ou à un puma rôdant dans nos bois et nos champs est incroyable.

« Pourtant, pour un témoin qui a observé de près l’une de ces créatures insaisissables et furtives, l’expérience est inoubliable et elle vit avec eux pour toujours. »

Il a ajouté: « Depuis le début du verrouillage, ils sont devenus plus audacieux et sont souvent vus plus près des villes et des villages, cherchant dans certains cas de la nourriture semblable aux renards urbains. »

Le public peut se moquer des rapports de témoins faisant état d’observations de grands félins, mais il y a eu de nombreuses observations l’année dernière dans le Somerset.

Dans chaque témoignage, ils ont décrit ce qui semble être le même gros chat.

En 2020, une femme vivant à la périphérie de Paulton affirme avoir vu un gros chat « courir dans son jardin ».

Son fils, Derek Bond, a parlé de ce qui s’est passé le jour de l’observation.

Il a dit: « Elle a entendu ce bruit de quelque chose qui est tombé dans la cour derrière. Elle a entendu un cliquetis mais ensuite cette chose est passée à côté d’elle.

« Cela devait être gros car il faisait des bruits sourds sur le trottoir pendant qu’il marchait.

« Elle est tombée à la renverse car elle a été surprise de ce qu’elle a vu et a perdu l’équilibre. »

Il a terminé: « Elle a dit qu’elle ne savait pas ce que c’était. »

LIRE LA SUITE:

Observation de gros chats : un automobiliste terrifié après avoir repéré un « puma noir »

Le chauffeur de camion Allan Simmons prétend avoir vu quelque chose de similaire en conduisant près de Gurney Slade et pensa un instant qu’il avait réussi à attraper la créature sur sa caméra de tableau de bord.

M. Simmons a déclaré: « Je conduisais mon camion hors de Gurney Slade jusqu’au dépôt de Chilcompton vers 15 h 30 lors d’une forte tempête de grêle.

« Alors que j’arrivais au sommet de la colline avant l’Old Down Inn, j’ai clairement vu un gros chat noir courir du champ sur ma droite directement à travers la haie, à travers la route et dans le champ opposé. »

Sarah Kamette, qui vit à St Johns Road à Timsbury, pense avoir vu un animal similaire à peu près au même moment. Tout en luttant pour s’endormir la nuit de la rencontre, elle a décidé de se lever et de se faire un verre.

Mme Kamette a expliqué: « Je ne dormais pas bien et je prenais une tasse de thé vers 3 heures du matin, mon voyant de sécurité s’est éteint alors que je retournais me coucher.

« J’ai regardé par la fenêtre de ma chambre pour voir un très gros animal se promener dans le jardin de devant de mon voisin.

« Je me suis dit ‘wow, ça ressemble à un jaguar’, car il avait une longue queue en forme de S très distinctive. »

Reportage supplémentaire de Kim Horton